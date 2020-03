Los brumosos han venido de menos a más en el torneo

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, imita trabajos de clubes internacionales en la parte mental de los jugadores brumosos.

Medford señala que el problema en el club de la Vieja Metrópoli no era la parte táctica, física o técnica, ya que para él todo pasaba en la actitud.

Ante ello, el Pelícano acordó con la directiva blanquiazul contratar a un especialista en la parte mental, que ha llegado a darle una nueva mentalidad a los futbolistas.

Los jugadores del Cartaginés aceptaron sin problemas estos nuevos trabajos, ya que se dieron cuenta que lo que atormentaba a la institución era algo mental.

La presión de jugar en el cuadro brumoso es muy grande, debido a los diez torneos sin clasificar y los 79 años de sequía, le han pasado la factura a muchos.

Lea también: Dylan Flores feliz con su nivel y anhela festejar su primer gol con La Liga

Hernán se inspiró en los trabajos que realizan clubes como Real Madrid, Boca Juniors, Manchester City y FC Barcelona, cuentan con especialistas en este tipo de temas.

El entrenador brumoso se refirió al tema en conferencia de prensa y reveló que ha visto un cambio notable en la actitud de sus jugadores.

«Acá el problema no era lo táctico, no era lo físico, no era lo técnico, acá el problema era la actitud, la parte mental y ahora este tipo de trabajo ayuda mucho.

Yo siempre he dicho que si uno quiere hacer cosas diferentes, hay que buscar cosas diferentes. Esta es una parte que se implementó, trabajar la parte mental de los jugadores.

Eso no se da solo en Cartago, eso se da en muchos equipos a nivel internacional, ya todos los equipos manejan el trabajo mental con un especialista, que nos trabaja bastante bien a los muchachos.

Ellos aceptaron este tipo de trabajos y ellos aceptaban que el problema era más mental. Podemos perder un partido ¿Por qué no?. Pero con otro tipo de actitud. Eso era lo que le faltaba al equipo y ahora trabajando eso, eso ha ayudado mucho».

Cartaginés ha venido de menos a más en las últimas jornadas y este pasado miércoles vencieron 2-1 a La U – Univerisitarios en el Fello Meza.

Actualmente, los brumosos se consolidaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, gracias a los 19 puntos cosechados en 13 jornadas.