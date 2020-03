Funcionarios de la Dirección de Calidad visitan algunas cadenas de supermercados y establecimientos.

Redacción- Ante la alerta del COVID-19, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), realiza una revisión de precios de productos de higiene en el mercado.

Es decir, una verificación para que el precio que se exhibe en la góndola sea el mismo que se cobra en caja

Como parte del operativo, se incluyen productos como: alcohol en gel, alcohol líquido, jabón líquido desinfectante, toallas desinfectantes y pañuelos desechables.

Funcionarios de la Dirección de Calidad visitan algunos establecimientos con alto volumen de venta, en la zona de San José.

Por otra parte, si el producto no está regulado no puede decirse que está especulándose con el precio, no hay un medio de comparar precios.

Lo que debe tener en cuenta el consumidor es que el precio que aparece en góndola debe ser el mismo a cancelar en cajas.

LEA TAMBIÉN: MEP suspende clases en escuela de Desamparados por maestra con coronavirus

En caso de existir acaparamiento de productos, aplica el artículo 61 de Medidas Cautelares de la 7472, que indica:

“Como medida cautelar, la Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo”.

El MEIC, hace un llamado a los comercios para brindar información precisa de las características de los productos y su utilidad al consumidor.