Umaña disputó los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014

Redacción- El experimentado y respetado defensor central Michael Umaña cree que los jugadores jóvenes tienen que darse cuenta que la vida de un futbolista no es fácil.

La figura de la Tricolor por más de 10 años conversó en exclusiva con AMPrensa.com y dio su parecer sobre la actualidad del fútbol nacional y la exportación de jugadores a Europa.

Umaña actualmente milita en el Comunicaciones de Guatemala donde se ha convertido en capitán del equipo y se encuentra rodeado por otros tres compañeros costarricenses.

El dos veces mundialista a nivel mayor además reveló que ya el retiro le pasa por la cabeza y qué piensa hacer luego de abandonar la vida de futbolista.

¿Qué significa para Michael Umaña ser parte del Comunicaciones, un equipo tan importante en Guatemala y con tanta historia?

«La verdad es que estar en un equipo como este siempre te llena de orgullo, es una gran motivación, la verdad es que a este club le guardo un gran cariño, respeto, un club que me ha dado muchas cosas, tanto a mí como a mi familia, le estoy muy agradecido, porque la verdad es que cada vez que he llegado acá me han tratado de maravilla, estoy muy contento de ser parte de la historia de esta gran institución acá en Guatemala, la verdad es que van a quedar en mi corazón siempre por toda mi vida.»

¿Cómo es la comunicación a lo interno del camerino y la relación con los otros tres ticos que se encuentran dentro del club?

«Bien, la verdad es que a Jostin lo conocía poco, a Allan ya habíamos sido compañeros y a Lezcano también lo conocía muy poco y la verdad es que nuestra relación es buena».

¿Hay algo que los distinga a ustedes como costarricenses dentro del camerino?

«Lo normal de nosotros, nuestra forma de hablar, de expresarnos, claro que es evidente, no podemos ocultarlo, pero más que todo es la bonita relación que hemos logrado tener y bueno, tenemos y es bueno tener compatriotas en un equipo que no sea en Costa Rica, pero la verdad me siento muy contento de poder compartir camerino con ellos».

¿Qué le está haciendo falta al fútbol costarricense y a las ligas menores para volver a sacar jugadores al extranjero, en específico a ligas europeas?

«Yo creo que sin echarse flores, lo hecho en Brasil 2014 y también en las últimas eliminatorias le ha abierto mucho el mercado para los jóvenes, creo que eso se ha hecho bien, ahora le toca a otros seguir teniendo esa ventana, esa puerta abierta para las futuras generaciones, yo creo que eso se hizo bien y todo el mundo ha vuelto a ver al fútbol de Costa Rica».

«También les toca a los clubes y sé que lo están haciendo ahora más que antes porque me consta el hecho de seguirle dando a los jóvenes esa preparación, no solo física, sino mental, que hoy en día es tan importante para los jóvenes, porque hoy en día todo se consigue un poco más fácil. La verdad que así es, antes nos costaba un poquito más dar ese salto, pero yo creo que los clubes deben preocuparse por esa formación, que es sumamente importante el día de hoy máxime que estamos en un tiempo de tanta competencia, donde nosotros los costarricenses tenemos que competir contra otros mercados que nos llevan pasos adelante».

«Así que ojalá podamos seguir exponiendo a Costa Rica futbolísticamente y los jóvenes se deben dar cuenta de que ser jugador no es fácil, no se alcanza con poco, porque sé que también de alguna u otra manera los clubes están haciendo esfuerzos para formar jugadores para poder exportarlos y sé que ellos están haciendo el esfuerzo y ojalá que los jugadores que tienen esta oportunidad la aprovechen porque la verdad siento que ahora se les hace un poco más sencillo poder dar ese salto y también invitar a los clubes que sigan implementando».

«Hay equipos que ya están haciendo y preocupándose por campos de entrenamiento, por ejemplo las selecciones menores que ahora se concentran, que tienen todo para trabajar en la federación, que pueden estudiar y a la vez jugar al fútbol yo creo que eso se está haciendo bien y ojalá se siga profesionalizando aún más este tema para poder tener más jugadores en el extranjero».

¿Le gustaría volver al país o piensa poner fin a su carrera futbolística allá en Guatemala?

«La verdad es que no descarto volver, yo termino contrato en mayo acá, me siento muy cómodo y contento, mi familia también, pero esto del fútbol es así, no se sabe qué va a pasar, honestamente no descarto regresar, jugar un tiempo y retirarme en Costa Rica y sino hacerlo acá, yo ya estoy pensando en ir terminando mi carrera y la verdad no es tanto volver a Costa Rica, jugar seis meses o un año y retirarme y sino poder ver qué pasa en mi camino de aquí a mayo para tomar una decisión».

¿Estaría dispuesto a retirarse con Carmelita, equipo con el que debutó, pese a estar en segunda división?

«Le soy honesto, me gustaría retirarme en primera división, pero bueno fue el equipo donde nací y por qué no poder terminar ahí, pero bueno eso sería un tema que tendría que ir analizando conmigo mismo, con mi familia y bueno sería bonito».

¿Michael Umaña Piensa en mantenerse dentro del mundo del fútbol luego de su retiro, ya sea como entrenador o en otra área?

«Me gustaría estudiar un poco e ir paso a paso como lo hice como jugador, me gustaría ir despertando esa espinita ir poco a poco, porque para mí no es lo mismo ser jugador que ser técnico, yo creo que se debe de ir quemando etapas como de futbolista».