El rango de edad es de 2 a 87 años

Redacción – El ministro de salud, Daniel Salas, revela que las autoridades buscan que no haya una transmisión masiva y explosiva a nivel nacional.

Salas dio a conocer que en Costa Rica ya hay un total de 87 casos positivos de Covid-19, por lo que le pide a los ciudadanos seguir las medidas del Ministerio de Salud.

Los contagiados se encuentran en 23 cantones de seis provincias diferentes. Solamente, Puntarenas no contabiliza un caso positivo de coronavirus.

Las autoridades decidieron cerrar al público cines y teatros. Además, los centros comerciales deberán funcionar a un 50% de su capacidad.

Daniel Salas le mandó una sentida felicitación a todas las personas, que han acatado las medidas impuestas para la prevención del Covid-19.

Con un mensaje dirigido a todos costarricenses, Daniel Salas afirma que en el Ministerio de Salud buscan evitar un contagio masivo y explosivo en el país.

«Este fin de semana cines y teatros van a estar cerrados, los centros comerciales en general van a trabajar a un 50% de su capacidad.

Esto lo que busca evitar con conglomeraciones. Si la población como un todo respondiera haciendo el llamado a comportarse responsablemente.

Así pudiéramos no tomar medidas de forma obligada, pero seguimos viendo actuaciones que distan la responsabilidad solidaria, cívica, que nos pueden llevar hacer una diferencia con el Covid-19.

Felicito a lo que lo han tomado en serio, administradores de diferentes lugares, jefaturas, direcciones y a todos los ciudadanos, niños, jóvenes, que han estado haciendo caso a todas las medidas.

En los próximos días, posiblemente en una semana y un poco más, se decide el escenario que vamos a tener. Por eso ocupamos el acatamiento de las medidas.

Por eso ocupamos que las personas dejan de la lado la actitud de que esto no es conmigo, eso no me toca a mí. Todos tenemos personas vulnerables».

Finalmente, Salas le pide a la población hacer caso a las medidas instauradas por el Ministerio de Salud, con el fin de reducir el número de no aumentar el número de enfermo.