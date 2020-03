En los últimos días se han reportado fiestas familiares en todo el país

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, le pide a las familias no hacer fiestas o reuniones en su hogares, con el fin de evitar conglomeraciones.

Salas es muy claro en señalar que el Gobierno de la República, no ingresara a una casa a detener alguna actividad que se este realizando.

El jerarca apela a la responsabilidad de cada persona y familia, con el fin de que este tipo de reuniones no se realicen durante la emergencia nacional del Covid-19.

Actualmente se contabilizan un total de 231 casos confirmados de coronavirus. De los cuales 101 son mujeres y 130 hombres. El rango de edad es de los 2 a 87 años.

Las autoridades han recibido muchos reportes de actividades en casas a lo largo del país. Por ello, Daniel Salas le envió el siguiente mensaje a la población nacional.

«Lo que ocurra dentro de las casas e inmediaciones, donde sea el terreno de la persona ya es responsabilidad de cada persona y familia.

No podemos ingresar dentro de una casa, a que no se reúnan o que no hagan la fiesta. Eso es un llamado personal de responsabilidad y que en este momento necesitamos que no se hagan conglomeraciones.

Eso involucra dentro de la casa. Si son vecinos tratemos de hablar de la forma más amigablemente posible. El gobierno no va a entrar a impedir fiestas en las casas.

Por favor, en este momento se hace importante que no hagamos conglomeraciones o reuniones familiares dentro de las casas.

El hecho de quedarse en la casa es evitar conglomeraciones. Esa es la misión. Así que hacemos el llamado, ya que ahí se escapa de nuestras manos la injerencia directa».

El Ministro le pide a las familias costarricenses solamente enviar a un miembro hacer las compras al supermercado, con el fin de no conglomerar estos sitios.