Varias farmacias reportan un aumento en la venta de mascarillas

Redacción – El ministro de salud, Daniel Salas, le hizo un llamado a los ticos para recordarles que las mascarillas no deben ser usadas por cualquier persona.

En las últimas semanas se ha reportado un aumento en la compra de este artefacto sanitario en gran cantidad de farmacias de suelo nacional.

Cientos de costarricenses se han alarmado con el Covid-19 en el país. Por ello, han recurrido a comprar mascarillas en grandes cantidades, con el fin de «protegerse».

Salas recomienda no utilizar mascarillas si no presentan síntomas respiratorios relacionados con el Covid-19, que ya ha contagiado a 387 pacientes en el país.

Este mensaje lo da luego de un pronunciamiento de la OMS y CDC de USA, que dieron a conocer que no cualquier persona debe usar mascarilla.

Daniel Salas le hizo un llamado a la población y aseguró que las mascarillas ordinarias no protegen en nada a lo que la utilizan diariamente en las calles.

«Vamos a insistir en un escenario donde haya mucha gente, que anda tosiendo y estornudando afuera y en lugares públicos.

Eventualmente las mascarillas quirúrgicas que no tienen filtros mayores o más específicos para impedir que las particular virales puedan ingresar, puede conferir cierto nivel de protección, pero ese no es el escenario en Costa Rica.

Las partículas y gotas de pequeñas de saliva que transmiten mayoritariamente el virus del Covid-19 son partículas muy pequeñas, que van entre las cinco y diez micras.

Generalmente esas partículas no viajan más de dos metros. Si hay personas que deben entrar en contracto con personas con síntomas o hacer algún procedimiento, se ocupa una mascarilla N95, un filtro respiratorio, que es un nivel mayor de protección.

Esas personas si deben usar las mascarillas. Aún así, las mascarilla quirúrgica no está hecha herméticamente para cerrar completamente la vía de la nariz y la boca.

Deben cambiarse con frecuencia y si se le olvidó lavarse las manos, puede hasta auto contagiarse. La disposición de la OMS y CDC de los Estados Unidos han dicho que las mascarillas no se recomiendan para cualquier persona».

De los enfermos a nivel nacional hay 167 mujeres y 180 hombres. Además, se reportan 15 personas hospitalizadas. (7 en sala y 8 en Cuidados Intensivos).