Nuestro país reporta 295 casos positivos

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, le pide a todos los ticos unirse en la pandemia del Covid-19 como cuando jugado La Sele.

Salas apela a la pasión de los costarricenses por el fútbol y por ello, pide que la población nacional se una más que nunca, al igual cuando ve acción la Tricolor.

El jerarca afirma que ahora es un tema más delicado, donde hay vida en riesgo. Por ello, se busca que las personas obedezcan las medidas sanitarias instauradas.

En el país ya se reportan un total de 295 casos de coronavirus, por lo que se esperan medidas más fuertes para que la población entienda de una vez por todas.

Daniel Salas le mandó un sentido mensaje a todos los costarricenses, con el fin de unirse en estos momentos tan difíciles por causa del Covid-19.

«Muchas veces nos unimos por ejemplo como cuando La Sele está jugando y hemos celebrado enormemente los éxitos de la selección de fútbol.

En este momento une algo mucho más delicado, que es la vida de las personas. Tenemos que unirnos para que podamos pasar esta etapa tan difícil y que después no tengamos que despedirnos de seres queridos.

Cuando pudimos haber hecho mucho más para salvarlos. Estamos empezando. Mucha gente no está respondiendo porque no han habido más muertos. No salgamos de la calle si no es estrictamente necesario».

Cualquier negocio que tenga un permiso sanitario deberá cerrar a las 8:00 pm. Solo podrán funcionar los servicios express de comida y medicamentos.