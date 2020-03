Redacciòn- El ministro de Salud, Daniel Salas, manifestó que los locales que no reducen capacidad a 50% se cierran por completo.

«Tenemos que unirnos como país, pero la responsabilidad es de cada uno de los administradores que deben cumplir con las medidas de tener jabón, toallas, alcohol en gel y respetar la medida de no sobrepasar la capacidad a 50% sino se cierran.

Quiero ser enfático y hablando con toda la seriedad y no se vale que algunos se salgan del canasto. Si no se cumplen se cierran todas las actividades, bares y hasta los cines si no se está cumpliendo», destacó el ministro de Salud, Daniel Salas en la conferencia de prensa.

Salas invito a que los ticos hagan las denuncias de esos lugares que no están cumpliendo.

Han recibido denuncias de locales que no han tomado las medidas puestas por el Gobierno.

Los casos confirmados de Covid-19 subieron a 27. El aumentó únicamente es de un caso, pues reportaron 26, para el pasado viernes 13 de marzo.

Hay casos en San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela y Cartago.

Se debe mencionar que el Gobierno de la República firmó un decreto este lunes para suspender los eventos masivos debido al panorama por los casos confirmados de coronavirus Covid-19 en Costa Rica.

«Es una situación crítica y es real, debemos tener cuidado», comentò el Gerente Médico de la CCSS, Mario Ruìz.