Redacción- El intérprete de “The Gambler”, Kenny Rogers, falleció por causas naturales, en su casa y rodeado de su familia.

Es importante resaltar que el cantante fue ganador de tres premios Grammy y 18 American Music Awards en una exitosa carrera de seis décadas marcada por grandes éxitos.

El artista tenía exitos como “The Gambler” y “Just Dropped In”, falleció a los 81 años, según ha comunicado la familia del artista.

El intérprete falleció en su domicilio de Sandy Springs, en el estado de Georgia, donde recibía cuidados paliativos.

La carrera de más de seis décadas de Rogers y su “marca indeleble” en la música norteamericana y en millones de personas de todo el mundo.

Se debe resaltar que fue incluido en el Salón de la Fama de la música country y triple ganador de los premios Grammy.

Rogers deja un legado de 24 números uno, como “The Gambler,” “Lady,” “Islands In The Stream,” “Lucille,” “She Believes In Me” y “Through the Years”.