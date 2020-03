Un sector de la población no ha entendido la magnitud de lo que se vive

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, asegura que no están tratando con niños, que no entienden lo que pasa con la crisis del coronavirus Covid-19.

Las autoridades dieron a conocer que ya se alcanzaron 201 contagiados, que están distribuidos a lo largo de las siete provincias de suelo costarricense.

Esas cifras provocaron que Daniel Salas alzara la voz nuevamente, con el fin de que las personas recurran a la responsabilidad social e individual.

Salas cree que no es necesario que haya una orden sanitaria para acatar medidas de higiene, ya que no se está tratando con niños que no saben lo que pasa.

El jerarca de salud aprovechó la conferencia de prensa, con el fin de hacer de conciencia en la población nacional y así prevenir más contagios.

«Hemos visto de los pacientes que han ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que son personas graves con Covid-19,

Hemos logrado identificar donde ha sido el origen de esos pacientes y eso nos indica que no ha habido en realidad una transmisión comunitaria eventual detectada, que sea amplificada.

Es un virus muy transmisible y puede haber en algún momento transmisión comunitaria, sobretodo si no hay cuando hay distanciamientos social y no seguimos las medidas de higiene.

Cuando no hacemos caso a las órdenes sanitarias. Hemos estado haciendo todo lo posible para darle seguimiento cercano a todas las personas. Por eso yo también llamo a todas las personas.

Por qué tiene que haber una orden sanitaria para que las personas cumplan con su aislamiento o con su cuarentena. Es un situación de riesgo. Apelamos a la responsabilidad individual y social de cada persona.

Acá no estamos tratando con niños, que no entienden lo que pasa, son personas adultas que se les ha explicado de lo que trata esto. Ocupamos esa colaboración».

Los cantones que mayores contagiados reportan son Alajuela (36), San José (21), Santa Ana (14) y Escazú con un total de 13 pacientes confirmados con Covid-19.