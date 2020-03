Ordenar comida express ante brote de Covid-19 ¿Es seguro?

Probabilidad de contagio parecer ser baja

Redacción- En estos días en que Salud ha hecho un llamado a las personas para que se queden en casa ante la alerta por el brote de Covid-19, el servicio de comida express se convierte en una opción para muchos.

Pero ¿Hay riesgo de contagiarme al consumir alimentos preparados fuera de casa? Una especialista lo aclara.

No hay peligro, o por lo menos, no es la forma usual de contagio de este virus, señaló la doctora Flor Muñoz Rivas, especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine de Houston.

«Es muy baja la posibilidad de contagio. Se necesita cierta cantidad de virus, un contacto directo prácticamente con esas secreciones.

El papel, cartón, es muy probable que mantengan el virus por unas cuántas horas, pero va muriendo con el tiempo», acotó Muñoz en entrevista con CNN.

Muñoz señala que el contacto con superficies no es la forma principal de contagio, asegura que se mayoritariamente de persona a persona y mediante una aproximación más cercana.

Por esta razón, las medidas principales para evitar ese contagio es a través del lavado de manos, el protocolo de tos y estornudo, además del aislamiento social.

COVID-19 EN CR

El Ministerio de Salud reporta 177 casos positivos de Covid-19. Son 154 adultos, 16 personas de la tercera edad y 7 menores.

De la cifra total, hay 103 hombres y 74 mujeres contagiadas. Además, hay seis personas hospitalizadas y cuatro de ellas en cuidados intensivos.

Los casos se registran en 33 cantones en todas las provincias del país.