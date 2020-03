Jafet Soto lo contrató de forma simbólica

Afirma que ayuda a su salud y a su situación económica

Redacción – Con el fin de no perder su seguro de salud y seguir con la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Club Sport Herediano le renueva el contrato al futbolista Erick Marín, quien padece de cáncer.

Según él mismo confirmó a ESPN, su contrato se extiende por seis meses más.

Es decir, terminará hasta setiembre del presente año.

La historia se repite, pues el gerente general del Herediano, Jafet Soto, había contratado a Marín de forma simbólica hace un año para ayudarle tras la tercera batalla que enfrentaba.

LEA TAMBIÉN: Futbolista del Santos acudió a Erick Marín para que lo consejera en su lucha contra el cáncer

Inicialmente, su contrato terminaba en diciembre de 2019, pero el directivo del equipo decidió renovarlo.

«Sí, renové con el Herediano por seis meses más, mucho se da por los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que aún sigo con tratamiento, pastillas, chequeos médicos», explicó Marín a ESPN.

En agosto de 2019, el gerente del Team aseguró que Fuerza Herediana le daría seguro médico y brindaría un salario mensual para ayudarle a pagar los costos de su tratamiento.

Y es que además de la parte de su salud, la renovación del contrato le permite estabilidad económica para poder afrontar su situación.

«También me ayuda en la parte económica, pues esa es la única entrada que tengo porque la ayuda que he recibido, la he gastado», agregó.

A sus 37 años, el jugador es sobreviviente, por tercera vez, a esta enfermedad. Ahora espera su máxima recuperación para volver a las canchas.

Anteriormente, ya había lidiado dos batallas contra esta enfermedad. Primero un cáncer de testículo en 2017 y de ganglios en el estómago en el 2018.

En el 2019, fue diagnosticado con cáncer en su abdomen.

«Estoy realmente agradecido con el Herediano, lo que hizo Jafet Soto no lo hace nadie, la idea es quedarme en el primer equipo, porque en otros equipos no tan tradicionales no tienen las mejores condiciones que yo pueda necesitar», concluyó.