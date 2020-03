Atacante se ha convertido en uno de los consentidos por la afición

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, pide que dejen en paz a Manfred Ugalde por el bien del fútbol tico.

Para el estratega de los morados no es lo correcto presionar tanto a un jugador de tan solo 17 años de edad.

«Déjenlo en paz por favor, yo creo que es un chico de 17 años, no se puede hacer nada todavía, no hay nada concreto de un contrato porque tiene 17 años, no lo llenemos de presión», aseguró el estratega del Monstruo.

Según Paté todo lo bueno que se habla de la promesa de los tibaseños puede terminar por engrandecerlo de manera negativa.

Por lo que podría terminar perdiendo el rumbo y «embriagándose de elogios», aspecto que intentan evitar a lo interno del equipo tibaseño.

«A los chicos cuando se les dice algo se agrandan se dice por ahí, se embriagan, tengamos cuidado, no le demos mucha importancia a eso, dejemos que siga jugando, que disfrute del juego, lo hemos metido en ciertas cosas, cierta presión, a un chico que esta en proceso de crecimiento», sentenció Centeno.

El centro delantero estelar del Monstruo es una de las principales cartas para la selección sub-23 que buscará el boleto a los juegos olímpicos.

Por lo que la protección hacia Ugalde es aún más grande y se espera que pueda seguir con el buen rendimiento para que próximamente se pueda convertir en legionario.