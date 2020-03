Walker llegó al cuadro portugués desde el 2019

Redacción – El portero tico del Sporting de Lisboa, Anthony Walker, cuenta el temor que se vive en Portugal por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Con tan solo 19 años, el arquero formado en el Saprissa milita en el club portugués desde el año anterior, tras haber pasado con éxito una pasantía.

Anthony es el arquero estelar del equipo Sub-20 del popular cuadro lusitano, que le ha dado la oportunidad al nacional de entrenar varias veces con plantel mayor.

Walker venía gozando de mucha regularidad, pero lamentablemente esa constancia se vio interrumpida con la llegada del Covid-19 a Portugal.

El virus suma en la nación europea un total de 642 contagiados y dos fallecidos. Esa alarmantes cifras generaron que el gobierno declarara estado de emergencia.

Esos números han generado que la población encienda las alarmas. Walker conversó con AMPrensa.com y reveló la situación que se vive en el país europeo.

«En Lisboa centro hay un ambiente más de temor entre las personas mayores, muchas se aglomeran en mal supermercados y hasta hacen grandes filas para poder entrar.

Acá donde yo vivo, que es a las afueras de Lisboa. Se llama Montijo y las personas están muy precavidas, hay muy pocas personas en las calles.

La mayoría de comercios y centros comerciales están cerrados, de momento solo se mantienen abiertos los supermercados y farmacias pero con horarios especiales y atención restringida».

El tico señala que en el plano deportivo se encuentra muy bien y además, dio a conocer que este próximo jueves se dará a conocer el futuro de la liga lusitana.

«Este jueves va ver una reunión con la Federación Portuguesa de Fútbol para ver que se hace el torneo. Si se cancela, si se suspende, si se juega la temporada en otra fecha. En mi día a día me quedó en casa, siguiendo las recomendaciones de los doctores.

Nos han mandado estar en casa, evitar salir, intentar no tener contacto con otras personas, mucho menos físico, mucho menos intimo, estoy en casa tranquilo.

Me han dado muchos planes para evitar no perder la condición física. Evito no salir, a excepto que sea necesario. Lavándome mucho las manos, estoy tranquilo y confiando que en Costa Rica todo este bien».

Con su altura de 1,95 metros, Walker espera que próximamente todo vuelva a la normalidad. En Sporting militaron hace unos años atrás, Joel Campbell y Bryan Ruiz.