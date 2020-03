Redacción. El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Álvaro Sáenz, dijo que no debe existir una pelea entre el sector privado y los empleados públicos en medio de esta crisis sanitaria.

«O remamos juntos o nos hundimos juntos. Costa Rica espera que cada costarricense cumpla con su deber y lo más importante es no perder más empleos», destacó.

Por eso, pidió al Gobierno y a los diputados avanzar en cinco propuestas para poder avanzar como lo son la flexibilidad laboral o jornadas excepcionales, por sus ventajas en

mitigar el contagio del COVID-19.

Esto daría hay un día menos de exposición, aplicar el teletrabajo, flexibilidad de horarios y aprovechamiento pleno de la infraestructura vial.

Además, pagar las cargas sociales sobre el tiempo efectivamente laborado (base mínima contributiva).

Hacer una suspensión parcial del contrato de trabajo, de manera temporal, para no tener que despedir personas, en vez de despedir 10, se puede mantener a 20 con medio tiempo.

Emitir un reglamento de trabajador independiente y valorar la suspención de un mes de las cuotas obreras de la Caja y en firme eliminar durante la emergencia toda multa e intereses por atraso en el pago de las cuotas patronales (no obrero), y no castigar a los patronos que no han podido pagar, designándolos como morosos.

Agregó que «el enemigo de Costa Rica ahora es el miedo y la desinformación por eso se deben tomar todas las medidas sanitarias, para evitar que se propague el virus, pero también proteger a los trabajadores de un despido», destacó.

Para Enrique Egloff, presidente de la Uccaep, se deben establecer acuerdos patrono-trabajador refrendados por el Ministerio de Trabajo para que se puedan reducir las horas trabajadas y pagadas, durante el período que establezca el decreto.

Mediante trabajo conjunto entre CCSS e INS, no permitir que el pago de incapacidades por parte del INS sea trasladado a la póliza de riesgos de la empresa. Lo anterior, siempre y cuando estas incapacidades se deban al COVID-19.

Así como permitir la negociación de jornadas laborales flexibles, durante el período de crisis ocasionado por el COVID-19.