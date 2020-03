Práctica de la siembra y cosecha de agua de lluvia beneficiará una gran cantidad de familias

Redacción- Con el objetivo de mejorar la gestión del agua, garantizar su disponibilidad en zonas vulnerables y fortalecer la adaptación y resiliencia de las comunidades guanacastecas a los efectos del cambio climático, los consejos territoriales de la región han diseñado un programa de siembra y cosecha de agua de lluvia, bosques y cambio climático para Guanacaste conocido como PASCA.

En el documento se propone la construcción de más de 200 reservorios de agua, en las partes medias y altas de las estribaciones de la provincia, lo cual impactaría de manera positiva una gran cantidad de productores (as) y pobladores de los once cantones y los tres distritos peninsulares.

La iniciativa contó con el apoyo del proyecto “Siembra y Cosecha de Agua”, el cual es parte del programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea.

“Guanacaste en los meses secos, es la zona del país más afectada por la escasez de agua (estrés hídrico), recurso vital para la vida, la economía y el desarrollo en general, y es por esto que, gracias a los excelentes resultados alcanzados con este primer proyecto”, explicó Ángel Guevara, representante del Consejo Territorial de los cantones de la altura guanacasteca.

Adicionalmente, el PASCA contempla acciones para capacitar a productores (as) en los diferentes sistemas de siembra y cosecha de agua de lluvia de Guanacaste; mejorar y optimizar los sistemas de producción agropecuaria y de seguridad alimentaria, a través de la construcción de sistemas de siembra y cosecha de agua de lluvia.

“La práctica de siembra y cosecha de agua está comprobada como una medida muy efectiva para enfrentar y adaptarse al cambio climático en zonas vulnerables, de manera que, implementar este Programa permitiría asegurar mayor disponibilidad de agua en la región”, agregó Jaime Nalvarte, Director AIDER.

Para la ejecución de esta hoja de ruta y la construcción de los reservorios, se requiere un presupuesto aproximado de $14 millones, en un período de 5 años.

De la misma manera, cada uno de estos reservorios, donde se realiza la siembra y cosecha de agua, tendría capacidad máxima de 5000 metros cúbicos, con un costo no superior a los US $7.000 y un tiempo de construcción no mayor a un mes.