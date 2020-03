Redacción- El conocido reggaetonero Bad Bunny no descarta que le atraigan los hombres en un futuro.

Bad Bunny se ha convertido en un gran defensor de la libertad e igualdad de los derechos sexuales, incluso rompiendo estereotipos de género.

Bad Bunny, destacado exponente del género urbano en la actualidad, ha acaparado las miradas de las redes sociales al presentar su segunda producción discográfica titulada “YHLQMDLG”.

LEA TAMBIÉN: (Vídeo) Karol G puso a cantar y a bailar a más de 30 mil personas con su canción la «Tusa»

En la promoción del disco ha brindado una entrevista a un famoso periódico estadounidense donde por primera vez ha hablado acerca de sus preferencias sexuales.

El artista fue criticado por machista, sin embargo, Bad Bunny también ha destacado dentro de la industria musical por convertirse en un gran activista de los derechos de las mujeres y del Colectivo LGBT+.

También ha luchado contra los estereotipos machistas al utilizar faldas, uñas pintadas y maquillaje.

En redes sociales las personas ha manifestado que es homosexual, pero Bad Bunny aclaró esa duda durante una entrevista que tuvo el cantante con “Los Angeles Time”.

“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, declaró Bad Bunny en la entrevista.

Se debe resalta que el artista manifestó que no le gusta que su vida sentimental sea del publica.

También agregó que se encuentra conociendo a una persona que que podría convertirse en su próxima pareja pero no quiso revelar el nombre de la afortunada mujer.