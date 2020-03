“Resistiré”, canta personal médico ante la amenaza mundial del coronavirus

View this post on Instagram

¡Resistiré! Así agradecen los aplausos diarios los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores del Hospital de La Paz de Madrid: "Juntos podemos". Gracias a todo el personal sanitario por su lucha diaria 👏👏👏. #quedateencasa Vídeo cedido por @AuxiliaresTCAE