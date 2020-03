González está impresionado con el delantero

Redacción – El técnico de La Sele, Rónald González, fascinado con Felicio Brown con quien se reunió hace unos días atrás en Polonia.

Rónald se encontraba en el viejo continente visitando a varios legionarios, pero ante la pandemia del coronavirus se vio obligado a volver al país este pasado jueves.

En su estancia por suelo europeo, el timonel nacional se reunió con Óscar Duarte, Celso Borges, Deyver Vega y Felicio Brown, a quien tenía ganas de conocer.

Brown es un futbolista nacional, que ha hecho toda su carrera en Europa. Específicamente en clubes de Alemania, Rusia y Polonia.

En su paso por estos clubes, el tico brilló como lateral derecho o defensor central. Pero desde que llegada a suelo polaco juega como delantero.

Felicio aprovecha su 1,88 m de estatura y más de 80 kilogramos, para sacarle provecho a sus rivales en la Ekstraklasa, donde viste los colores del Raków Częstochowa.

Esas cualidades hicieron que Rónald González lo fuera a visitar. Inclusive, lo observó en el partido que enfrentó al Rákow vs Pogón.

El técnico patrio quedó fascinado con la calidad del atacante y señaló lo siguiente sobre Felicio Brown Forbes, que pinta para ser llamado pronto a La Sele.

«Después de ver el partido pudimos conversar con Felicio y su director técnico, quien destacó la buena actitud del jugador, su personalidad y la forma en que se entrena.

Un muchacho que, a pesar de que tuvo una lesión hace un par de meses, ha puesto mucho de su parte para que la evolución sea muy buena y prácticamente esté al 100%».

En la reunión con Felicio Brown, Rónald le mostró el trabajo que le gustaría que hiciera, pensando en un posible llamado a La Sele.

«Me reuní con él para enseñarle unos vídeos para que vea las funciones que me gustaría que cumpliera, aunque quedará en nuestro criterio si lo convocamos o no.

Me parece que es un muchacho con gran potencial, con ganas de ir a la selección y de aportarnos grandes cosas».

Brown contabiliza 1194 minutos en 19 partidos. Además, suma un total de ocho anotaciones. Actualmente, el fútbol polaco está suspendido por el Covid -19.