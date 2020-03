González ha cambiado el plan establecido hace meses atrás

Redacción – El técnico de La Sele, Rónald González, le pide a los legionarios seguir plan físico hecho por la Fedefútbol por inactividad por el Covid – 19.

González está preocupado por la suspensión de la ligas, donde ven acción los legionarios ticos, que en su gran mayoría pasarán al menos tres semanas sin actividad.

Ante ello, el director técnico de la Tricolor en conjunto con el preparador físico, Erick Sánchez, le dieron un plan especifico a seguir a los ticos en el extranjero.

Hombres como Óscar Duarte, Celso Borges, Keylor Navas, Felicio Brown, Christian Gamboa y entre otros más, deberán seguir dichas recomendaciones desde sus casas.

Los planes deberán seguirlos solamente si les suspenden los entrenamientos en sus respectivos clubes. Rónald mantiene comunicación constante con los jugadores.

«Con nuestro preparador físico, Erick Sánchez, estamos comunicándonos con los legionarios y, en caso de que les suspendieran los entrenamientos, les hemos solicitado el plan físico que deberán cumplir desde sus casas.

Así como les hemos dicho que no pueden parar, se deben mantener en óptimas condiciones para cuando vuelvan a la competencia”.

Con respecto a los jugadores de suelo nacional, González y su cuerpo técnico idearon una estrategia para seguir los pasos de los jugadores

«Aunque nos preocupa y ocupa nuestro trabajo la prioridad debe ser la salud, por lo que seguiré en constante comunicación con mi cuerpo técnico.

Desde nuestros hogares, tratar de avanzar en el plan original, pero no vamos a arriesgar la integridad de los colaboradores al enviarlos a los estadios».

González está en cuarentena tras su arribo de Europa hace unos días atrás. El técnico está bien de salud y actualmente no presenta ningún síntoma de Covid-19.

«Me encuentro bastante bien, no he tenido ningún síntoma. En Europa siempre tuvimos mucho cuidado, sobre todo cuando se empezó a propagar la enfermedad.

Pero estoy siguiendo las recomendaciones médicas porque es una responsabilidad que tengo con las personas».

Rónald González y su cuerpo técnico han cambiado los planes establecidos desde hace unos meses atrás, debido al coronavirus que azota al país y al mundo.