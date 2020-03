Redacción- El Día de la Mujer es una fecha que busca conmemorar la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres, por esta razón Ferretería EPA, patrocinador oficial de La Sele, y las Seleccionadas del equipo de Fútbol Mayor Femenino se unieron para sorprender e inspirar a la nueva generación de deportistas del país.

Por medio de un video subido al Facebook de Ferretería EPA, se detalla los diversos momentos en que los niños de una escuela de fútbol son sorprendidos y vivieron la experiencia de tener un entrenamiento con las Seleccionadas de Fútbol Femenino Shirley

Cruz, Noelia Bermúdez y Lixy Rodriguez, el cual tiene el objetivo de inspirar a todas las personas a luchar para cumplir sus sueños.

Para María José Fernández, Coordinadora de Comunicación de EPA, “La idea con este video es fortalecer el apoyo a Fútbol Femenino para que sigan creciendo e inspirando a más personas, y además dar un mensaje de acompañamiento a todas las mujeres para seguir construyendo una sociedad con mayor igualdad, donde todos puedan hacer realidad sus anhelos”.

En el video se aprecia a las tres jugadoras motivar, acompañar y compartir con estos niños

que tienen la ilusión de ser jugadores profesionales de fútbol.

“Las mujeres futbolistas hemos crecido con etiquetas y que en nuestra inocencia ni siquiera

nos permitía entender la magnitud de esas palabras” contó Noelia Bermúdez.

“Y cuando todo mundo me decía que no lo iba a lograr, que era imposible… acá estoy. Llevo 10 años en la Selección y desde que llegué me he propuesto estar ahí siempre” agregó Lixy Rodriguez.

Los niños, que cuentan con edades entre los 8 y 10 años, aseguraron vivir una gran

experiencia y motivarse a seguir trabajando para lograr cumplir sus objetivos.