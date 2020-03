Supermercados cambian horarios de atención a partir de este fin de semana

Tras medida de restricción vehicular

Redacción- Walmart de México y Centroamérica anunció que, a partir de mañana, modificará temporalmente los horarios de atención para fines de semana.

Los cambios serán durante este fin de semana y los venideros, en todas las tiendas de sus formatos Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí.

Mariela Pacheco, subgerente de Asuntos Corporativos, explicó que el cambio responde a las nuevas directrices emitidas por el Gobierno.

Específicamente por la medida para ampliar la restricción vehicular sanitaria durante los fines de semana, a partir de las 8 p.m. y hasta las 5 a.m.

«Los nuevos horarios aplicarán inicialmente el sábado 28 y el domingo 29 de marzo. Sin embargo, es importante que los clientes tengan presente que la medida se extenderá de viernes a domingo a partir de la próxima semana», dijo Pacheco.

El horario de atención de Walmart y Masxmenos durante los fines de semana será de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. para adultos mayores y de 8:00 a.m. a 7:30 p.m. para público en general.

Maxi Palí y Palí atenderá a las personas de mayor edad a partir de las 7:00 a.m. y hasta las 8:00 a.m., para posteriormente abrir sus puertas al resto de clientes de 8:00 a.m. a 7:30 p.m.

Se mantiene la regulación en el número de clientes dentro de las tiendas (50% de la capacidad) y la limitación de compra, de entre tres y seis productos por cliente, en algunas categorías de abarrotes, artículos de limpieza y cuidado personal.