El primer saludo de hoy es para la encantadora Montserrat del Castillo y para el periodista Ignacio Santos Pasamontes quienes cumplen años este viernes 6 de marzo.

Otros cumpleañeros son Solange Gatgens (cumple el 8 de marzo), Yadriela Zúñiga (8), José Ignacio Cordero (8), Laura Zamora-Chang (8), María Laura Rojas (8), Carolina Zeledón (9), Sylvia Rubinstein (9), Glenda Medina (9), María Elena Rodríguez (9), Guiselle Gutiérrez (10), René Picado Cozza (10), Esteban Porras (10), Aymará Tinoco (11), Keren Alvarado (12), Carlos Campos (12) y Franck Victory (12).

Ignacio Santos

Este 6 de marzo celebra su natalicio el periodista Ignacio Santos Pasamontes, director de Telenoticias.

Se trata de un profesional que lleva 30 años dirigiendo noticieros. Hasta el momento nadie lo ha hecho en forma tan sostenida y exitosa como él. Su ejercicio profesional está íntimamente vinculado a Canal 7, donde es figura querida y respetada.

Este ganador del premio “Jorge Vargas Gené”, del Colegio de Periodistas y del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, que soñó con ser médico y que sobrevivió a dos cánceres, es un luchador… un triunfador.

Nacido en Sancti Spiritus, Cuba, desde los ocho años vino a vivir a Costa Rica como exiliado, para luego nacionalizarse y entregar su alma y sus mejores luces a esta que ahora es su Patria.

Cada vez que puede regresa a su isla, pero aquí en San José está casa, aquí nacieron sus hijos María Luisa y Rodolfo.

Le gusta La Habana desde que lo sedujo desde niño; la estudia, la vive, la lee y la escucha en su música y en los testimonios: está llena de cultura y de historia; también de contradicciones y de ese curioso, extraño, simpático y complejo espécimen que es el cubano.

Ignacio, como corresponde a un periodista de su nivel, tiene cientos de detractores, enemigos de verdad y amigos de mentira; también hay otro tanto que lo respeta y le reconoce su hidalguía profesional.

Es un periodista serio, justo y exitoso. Desde la pantalla de Canal 7 nos inunda con su cátedra diaria de buen periodismo, sin querer figurar más de lo que debe y ofreciéndole a los televidentes la posibilidad de ser analíticos y críticos.

Gracias a su trabajo y al del equipo que dirige, las cifras los favorecen. Los números de rating hablan por sí solos. La edición del mediodía, por ejemplo, creció un 35 por ciento y sigue creciendo, la de las siete subió un 50 por ciento y las otras un promedio de 20 por ciento.

Las cuatro ediciones diarias de “Telenoticias”, han aumentado notoriamente en los últimos cinco años, desde el 2013.

Este periodista, abogado y casi filólogo, ha cubierto desde nueve procesos electorales hasta los casos de los expresidentes en el 2004; para un reportaje sobre la Isla del Coco terminó buceando con tiburones y fue el primero en utilizar “cámaras escondidas” para denunciar actos de corrupción.

Durante la Guerra del Golfo nos informó desde Tel Aviv en medio de bombardeos iraquíes, también lo hizo sobre la perestroika desde Moscú y acerca de los conflictos armados en la convulsa Centroamérica de los años ochenta.

Además, muchos lo extrañamos en “¿Quién quiere ser millonario?” Hace unos meses en “Malas Compañías”, el programa radiofónico que conduce con su entrañable amigo Armando González, bromeaba que con 15.000 horas en pantalla debe ser el costarricense más maquillado y agregaba que también debe ser el periodista que ha encarado más querellas, juicios civiles y recursos de amparo por reportajes de denuncia, más de 40 procesos.

Todos los ha ganado. Hoy, en la plenitud de su carrera, sabemos que trabaja en dos documentales que darán mucho de qué hablar y en un ambicioso trabajo sobre el Bicentenario para el año 2021.

Ignacio Santos es un patriota auténtico. Todos los días lo escuchamos defender a esta que ahora es su Patria como lo hacen muy pocos. Es serio, honesto y responsable.

Es un excelente entrevistador, duro y claro pero respetuoso. También es un padre amoroso y muy entregado a sus dos hijos, sin duda, el tesoro más preciado que guarda en su alma buena.

Aunque es buen abogado, disfruta más como periodista porque este, el mejor oficio del mundo, le ha permitido comunicarse con el gran público y eso es lo que más disfruta y lo que más le llena al este caballero preocupado por servir a los demás.

Ahora también se ha metido en los recovecos de la historia costarricense y produce un segmento diario de valioso contenido y realmente entretenido y ameno.

Es un gran anfitrión, buen conversador y excelente lector. Es educado, afable, simpático y cariñoso. Es un ciudadano ejemplar.

Gracias por todo lo que le ha dado a este país y gracias por demostrar que el Periodismo puede ser tan honesto y profundo como nosotros nos lo propongamos. Gracias por ser buen periodista y amigo de los amigos… de verdad.

No se diga más, ¡Felicidades!

Ignacio Santos con su novia Nancy Dobles.

René Picado Cozza

El 10 de marzo, día de Los Cuarenta Santos Mártires, celebra su cumpleaños René Picado Cozza que no es santo pero sí una buena persona, y eso es lo mejor que tiene.

René es un empresario serio, emprendedor y un hombre con una gran visión. Es una persona educada, honesta y sincera.

René es un excelente hijo, un buen hermano, un ejemplar padre y un ser humano muy humano.

Hay una cosa más que debo apuntar de René y que para mí es uno de los valores más sobresalientes de su personalidad: es un buen costarricense, un patriota y un demócrata.

Estando al frente de una de los medios de información más influyentes del país, siempre ha velado (junto con su hermana Paula y su madre doña Olga) por mantenerse al margen de los vaivenes políticos o partidarios, porque sabe que los intereses de Costa Rica hay que protegerlos, respetarlo y defenderlos.

Tengo 20 años de considerarlo uno de mis mejores amigos; él lo sabe y honra y corresponde esa amistad con natural sinceridad y con un gran cariño. René nunca levanta la voz y respeta el criterio o las ideas de sus amigos aunque muchas veces no las comparta.

En mi condición de periodista, columnista y crítico me ha correspondido, en más de una oportunidad, cuestionar acciones o contenidos de la empresa que dirige y nunca ha insinuado, ni por asomo, reclamo alguno.

René respeta y se da a respetar. Además, René Picado tiene a su haber, la consolidación de la industria televisiva en Costa Rica. Destaco públicamente algunas de sus virtudes, porque tiene muchas más.

Un dato más: el nombre René (forma francesa de Renato) proviene de latino que significa el que vuelve a nacer a la gracia de Dios. Así las cosas espero que siga gozando en vida de la gracia de la Divina Providencia por muchos años más.

¡Felicidades!

René Picado Cozza.

Derroche flamenco

Puntaje doble se adjudicó la noche de este primer domingo de marzo el restaurante Estación Atocha Don Bosco, en su iniciativa por abrir un nuevo espacio cultural los domingos.

En esta oportunidad hubo Tablao Flamenco, con la participación de la bailaora Rachel Escalona, el cantaor José Carlos Fernández y el extraordinario guitarrista Álvaro Madrigal. Fue una noche fresca y generosa.

Hubo de todo: alegrías, bulerías de Jerez, soleares, tangos y otros palos celebrados con generosos aplausos y ¡olé! La sorpresa la dieron los cordobeses Salvador y Julia, amigos de Tomás Gil, quienes se apuntaron al tablao y bailaron con alegría y mucha seguridad.

Fue una jornada realmente placentera en la que hubo gastronomía y baile flamenco, tan característico de España. Los domingos Estación Atocha Don Bosco ya ha presentado música trova, tango con Oscar López Salaberry, comedia y otras artes escénicas que maridan muy bien con sangría, cerveza o un buen vino español. ¡Salud!

La bailaora Rachel Escalona, el cantaor José Carlos Fernández y el extraordinario guitarrista Álvaro Madrigal.

El mejor DJ

El Dr. Leo es reconocido como el mejor DJ de Costa Rica, por eso se ganó elmérito de abrir el concierto realizado en costa Rica por los Backstreet Boys.

Sobre aquella experiencia del 28 de febrero, el costarricense escribió: “El pasado viernes, ciertamente fue una noche muy especial para mi al igual que las miles de personas que llegaron a bailar y corear a los Backstreet Boys.

En su momento, siendo Label Manager de EMI en Dideca Internacional, me tocó desarrollar su música, pero jamás imaginé que algún día compartiría escenario con ellos, menos aún ser artista de apertura de un concierto en mi amada Costa Rica.

Gracias a Primo Entertainment por la oportunidad y a todo el equipo de producción por el apoyo y atenciones a RSTV Costa Rica |Bagnarello, por el soporte técnico, como siempre se lucieron. Fue una noche llena de mucha energía y agradables sorpresas.

Gracias a los que disfrutaron de mi set y me regalaron su aplauso, seguimos hacia delante”.

Dr Leo es el mejor. Foto: Eloy Vargas.

Raquel Montoya

Raquel Montoya es sin duda de las modelos más experimentadas y de las que se mantienen vigentes, siempre bella, siempre jovial.

Lugar de nacimiento: Cartago.

Fecha de nacimiento: 16 de enero.

Experiencia en modelaje: Empecé a mis 18 años como bailarina, trabajando para diferentes marcas reconocidas dentro y fuera del país.

Poco después fui a un casting para Bésame, en el cual fui elegida y estuve con ellos alrededor de 4 años, este me abrió muchas puertas en el mundo del modelaje.

En 2012 gane el concurso Reef.

Durante todos estos años he trabajado como edecán para muchas marcas y agencias.

Lo que más me gusta es la fotografía, un área en la cual me he podido desarrollar bastante, realizando muchos catálogos, calendarios; también fuera del país como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Actualmente el modelaje es más como un hobby, ya que estoy con un proyecto familiar de peluquería canina en Cartago.

En 2010 me gradué como esteticista.

Estatura: 1,63

Color de cabello: castaño claro.

Color de ojos: café.

Tiempo en el modelaje: aproximadamente 10 años (me he alejado en 2 ocasiones por un periodo de tiempo).

Para mantenerme en forma voy al gimnasio por lo menos 4 veces por semana.

Me describo como una persona súper familiar, y amante de los animales. Soy una persona tranquila y sencilla. Algo chichosa y muy sentimental.

Me considero Simpática, me gusta el orden, algo indisciplinada para ser honestos. Dicen por ahí que soy buena mamá, hija y hermana y espero en Dios que así sea.

Eso es todo, los quiere Tiazelmira, la que todo lo mira.

