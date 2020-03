Ocho clubes aprobaron el cambio

Redacción – El Consejo Director de la Unafut reorganiza la fase regular del torneo por solicitud de ocho clubes de la primera división nacional.

Los equipos que votaron a favor tomaron dicha decisión, ante la posibilidad de suspender algunos jornadas del certamen de la fase regular por causa de Covid-19.

La habilitación del miércoles 18 de marzo y del domingo 29 de marzo, Unafut avaló la petición para adelantar la fase regular del Clausura 2020.

Jicaral Sercoba, San Carlos, La U y Santos fueron los conjuntos que no se manifestaron sobre el cambio en el calendario del campeonato nacional.

En un principio el miércoles 18 de marzo estaba previsto para la participación de clubes ticos en Concachampiones, pero San Carlos y Saprissa quedaron eliminados.

La jornada del 29 de marzo estaba pactada para la fecha FIFA de la Tricolor, pero por causa del coronavirus se suspendieron los fogueos ante Grecia y Panamá.

Pero ante estos cambios, la fecha 22 del torneo se disputara el 8 de abril y no el 26 de dicho mes, debido al cambio sufrido en la organización del Clausura.

En resumen, el campeonato nacional se jugará miércoles, domingo, miércoles. Mientras el resto del mundo está sin actividad en Costa Rica se mueven las fechas.

Las semifinales, final y una eventual Gran Final Nacional, quedarán para disputarse con ocho días de diferencia entre cada compromiso.

Los Clásicos entre Cartaginés vs Alajuelense y Saprissa vs Herediano, se jugarán el próximo miércoles 18 de marzo y no el fin de semana venidero.