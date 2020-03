Redacción- El conocido modelo y exparticipante de Dancing with the Stars denuncia ineficiencia del Ministerio de Salud en aeropuerto.

El modelo subió varios videos en las historias de Instagram y denuncia que no ha recibido ningún tipo de protocolo en el aeropuerto Juan Santamaria tras la llegada al país.

“Que cosa con este país, viene un montón de gente de todo lado y no hay ningún tipo de protocolo, no hay nada de nada, vea el nivel si viene de China, Italia o Corea del Sur si hay protocolo, es una caballada que el ministerio no esté revisando a todo el mundo” destacó Morgan en los vídeos.

Morgan estaba llegando de los Estados Unidos y denunció en que el Aeropuerto Juan Santamaría ni lo revisaron a él ni al resto de los que venían en el avión.

Nos pueden indicar que protocolos de seguridad están tomando en el aeropuerto, porque por lo que se ve en este video la gente entra y sale como si nada. Posted by RGH Costa Rica 3.5 on Tuesday, March 10, 2020