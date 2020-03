View this post on Instagram

Karol G puso a cantar y a bailar a más de 30 mil personas con su canción la «Tusa» La sexta edición de Picnic Festival Costa Rica se realizó este 29 de febrero con más de 14 artistas internacionales y 18 nacionales. Entre los artistas que se presentaron fueron Maxx & Tocuma, Manuel Turizo, Fonseca, Piso 21, Justin Quiles, Zion & Lenox, Trapical Minds, Bacilos, entre otros. También se salieron al escenario Bombocat, Diego C., Khriztian GC, Whitenailz & Brenda, Wizard & Fernando Melo, Wabe & Richard, Faceblind, Mat.Joe y Claptone.