¡Se los dije! Ignacio preparo no una, dossss recetas 😱😀🤗 Aquí se las dejo para que las preparen, les va a encantar 🥰 Lo hicimos en nuestra nueva Licuadora Oster Active Sense, que reconoce los ingredientes para un resultado perfecto 👌🏾 Ya la pueden conseguir en almacenes Simán o en línea. En mis historias les dejo el link😉 #licuadoraosteractivesense #oster #veranooster #simancr Aquí les dejo las recetas: RECETAS DAIQUIRI DE LIMÓN 2 medidas de ron (Ron blanco añejo) 3 cucharas de jugo de limón 2 cucharadas de azúcar Hielo 2 vasos Licuar todo los ingredientes. Duración: Menos de 1 minuto HUMMUS Ingredientes 1 limón 3 cucharadas de Tahini (semillas de sésamos) 4 cucharadas de aceite extra virgen 3 dientes de ajo 1 cucharadita y media de sal 1/2 cucharada de comino 500 gramos de garbanzo Preparación Licuar todos los ingredientes, agregando primero los ingredientes líquidos. Decoración Paprika / pimentón Garbanzos Perejil Pan de pita Duración: Menos de 3 minutos