Le da fiebres que llegan a los 40 grados en cuestión de 20 minutos

Redacción- Un hombre identificado como Luis Daniel y quien se encuentra hospitalizado en un hospital de San Carlos, de Madrid, dio su testiminio sobre el contagio de COVID-19.

El joven dice ser del grupo de alto riesgo pues padece de leucemia, cáncer en la sangre, diabetes, una enfermedad respiratoria y que ha sido contagido por COVID-19.

Luis Daniel quisó dar sus declaraciones en un programa llamado Al Día, para hacer conciencia de lo que es el virus.

El enfermo dice que le da fiebres y que llega incluso a marcar 40 grados de temperatura en tan solo 20 minutos, así como le comienza a faltar la respiración y siente que se muere.

«Quiero que la gente en sus casas sean concientes, no salgas a la calle por favor. No lo hagas por vosotros hacelo por los demás. Porque tienen que cuidarse muchísimo. No les va a gustar estar donde yo estoy ahorita mismo y no se lo deseo ni a mi peor enemigo»; comentó.

Observe el testimonio: