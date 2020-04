Se espera que alumnos puedan ingresar la otra semana

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) trabaja en crear las cuentas de acceso de estudiantes a la plataforma que les permitirá estudiar desde casa.

El MEP indicó que efectivamente se trabaja en ello, pero aún determina cuándo estarán listas para el acceso de los estudiantes.

Paula Villalta, Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, señaló que la próxima semana continuará el trabajo de creación de cuentas para más de 1 millón de estudiantes.

Se espera, aunque no es definitivo, que para el viernes 24 de abril ya estén listas y proceder a que el alumnado ingrese a la plataforma Microsoft Teams.

Sobre el proceso de entrega de cuentas, es un aspecto que se evalúa con el objetivo de determinar cuál es la mejor forma de hacerlo.

«Estamos ya en el proceso de creación de cuentas.

No hemos hecho un comunicado especial sobre la forma de ingresar porque no van a poder hacerlo hasta que no estén creadas las cuentas», explicó Villalta.

A los estudiantes se les brindará herramientas para que conozcan Teams, como vídeos explicativos de Youtube.

El MEP espera que los padres acompañen a los estudiantes en este proceso de aprendizaje.

DOCENTES TIENEN ACERCAMIENTO CON PLATAFORMA

Esta semana que pasó fue el turno de los docentes, quienes ingresaron a la plataforma Capacitación abierta MEP, en donde recibieron un curso para aprender a realizar clases a distancia.

Adicionalmente, los docentes ingresaron a la aplicación Microsoft Teams, en donde estos ya mantienen reuniones virtuales con demás personeros de la institución.

A esta misma ingresarán los estudiantes, quienes recibirán las clases mediante reuniones virtuales.

Los docentes deberán crear «los grupos» de estudiantes en esa aplicación para la realización de tareas específicas de carácter académico.

El proceso de capacitación de docentes, específicamente del primer curso en línea, se extenderá hasta este próximo 30 de abril.

El MEP espera que conforme pasen las semanas se vayan liberando los otros cursos, pues en total serán tres: todos se realizarán a través del sitio https://capacitacionabiertazona2.mep.go.cr/moodle/