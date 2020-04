Se ofrecen programas para niños, adolescentes, adultos y profesionales

Redacción. ¡Aburrido de estar en la casa! El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) brindará todos los cursos los Programas de Inglés de manera virtual, con el propósito de continuar enriqueciendo la calidad de vida de la población mediante el aprendizaje del idioma inglés desde sus casas.

Dada la emergencia nacional por el Covid-19, los cursos de los Programas de Inglés para Niños, Adolescentes, Adultos y Profesionales utilizarán una plataforma virtual que permitirá el aprendizaje del idioma en línea con el acompañamiento del respectivo profesor.

LEA MÁS: #ÚLTIMAHORA Ministro de Salud confirma solo 6 casos positivos más en Costa Rica

“Ante el reto que nos enfrentamos como país es mejor estar preparados y no descuidar la preparación profesional y en el CCCN estamos comprometidos a no detenernos en estos tiempos de cambio para que las personas no abandonen su propósito de aprender inglés, lo cual les abrirá mayores posibilidades académicas y laborales en el futuro” señaló Lilly Sevilla, directora Académica del CCCN.

La matrícula ordinaria para el III Bimestre 2020 (Mayo-Junio) se encuentra abierta hasta el próximo 2 de mayo y se puede realizar a través del call center 8000-INGLES (8000-464537) o en la página web www.centrocultural.cr.