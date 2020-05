Frente a emergencias del Hospital San Juan de Dios

Redacción – El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios permanecerá abierto durante este próximo 1° de mayo, debido a que han tenido una disminución importante de donaciones y requieren todo tipo de sangre, en especial O+.

Para evitar aglomeraciones, las citas para la donación se deben coordinar al teléfono 2547-8430.

De acuerdo con la jefa del Banco de Sangre, Ana Lucía Valerín, tuvieron que solicitar colaboración de los funcionarios del hospital, también de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal para las donaciones.

La microbióloga resaltó que cumplen estrictamente con el distanciamiento entre donantes en el área de entrevista, sala de donación y sala de refrigerio.

Además, realiza una desinfección de las superficies cada dos horas y de las sillas de donación.

Requisitos:

• Tener entre 18 y 65 años de edad

• Gozar de buena salud

• Pesar más de 50 kilos o 110 libras

• Portar su cédula de identidad o cédula de residencia

• No haber ingerido licor en las últimas 24 horas

• No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o piercing en el último año

• Si es mujer no debe estar embarazada , ni en periodo de lactancia

El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m, pero este viernes estarán abiertos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Este banco de sangre está ubicado en el Edificio Joissar, segundo piso, Paseo Colón, frente al Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.