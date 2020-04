Redacción- Xiomara nos trae su más reciente material llamado Quisiera, es balada rock producida por Marco Castro Pinagel.

La artista comentó que es una canción de desamor, desconsuelo y desahogo, porque a lo largo de nuestras vidas tenemos que cerrar ciclos con personas, situaciones o experiencias inesperadamente, esto nos cambia por completo, por lo que aparecen emociones y sentimientos llenos de incertidumbre.

La joven destacó que lo mejor en esos momentos es reinventarnos, aprender del pasado y seguir adelante, por lo que decidió compartirla para las personas que han sufrido una decepción en sus vidas.

“El tema nació en un momento de decepción y frustración, estaba realmente triste luego de haber perdido el último año del colegio debido a los ensayos y entrevistas por un programa de televisión en el que participé en el 2009.

Me esforcé muchísimo por sacar buenas calificaciones, sin embargo, no fue suficiente. En ese momento sentí muchas emociones ya que estaba logrando un sueño de mi vida, pero a la vez se me iba de las manos poder graduarme con todos mis compañeros, esto me motivó a seguir luchando por mis sueños, porque solo depende de nosotros mismos ser mejores personas”, dijo.

Quisiera está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y su video en YouTube, mismo que grabó desde su apartamento debido a la crisis que atraviesa el mundo.

¡Eso no es todo! La carismática artista emprendió con tarjetas musicales para enviar a la gente en alguna ocasión especial durante esta cuarentena tras pandemia.