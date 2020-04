Redacción– Artistas nacionales se enojan con ministra de Cultura y Juventud por abandono durante crisis y por no reaccionar por las diversas medidas actualizadas por el Gobierno de la República.

A partir del 1° de mayo en Costa Rica, los ciudadanos podrán asistir a estos centros de entretenimiento en horario de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Los nuevos lineamientos donde se da la reapertura de algunas actividades bajo ciertas restricciones será hasta el 15 de mayo.

El Teatro Nacional y el Melico Salazar continúan cerrados. En cines y teatros, cada persona debe estar separada de otra bajo el parámetro que se maneja a nivel mundial: a dos metros de distancia.

«Yo le digo a la ministra que el Ministerio de Cultura y Juventud está ciego, sordo y mudo ante las necesidades del medio. Es increíble que haya aceptado esas medidas sin decir nada, nadie va a ir al teatro en la tarde y en la mañana.

Se debe saber que es algo complicado y a dos metros de distancia el público sería con una función de 10 personas.

Hablo por los compañeros que son dueños de teatros y por los colegas actores. Al aprobarse eso ya no tienen derecho al «Bono Proteger», porque supuestamente ya se abrieron los teatros, pero es mentira, no se pueden abrir», dijo la actriz Maria Torres.

Torres agregó que lo que aprobaron es falso y que es una total falacia para el medio teatral por el horario.

«El gremio cultural de este país no tiene nadie que lo defienda. Ella ha sido una ministra silenciosa y que no ha aportado nada. Es una ministra que no ha dado la cara y no dice nada», agregó la actriz.

El conocido actor Gustavo Rojas también manifestó su punto de vista sobre lo que está sucediendo y dijo: «En primera instancia me parece que hay un absoluto desconocimiento de lo que es la actividad teatral. No solamente como actividad genérica, si no como actividad empresarial».

«Es claro que la actividad teatral como empresa se va a poder reiniciar en los términos y condiciones que plantea el Ministerio de Salud. Creo que así como otros ministerios han tenido una participación activa en defensa de su sector, noto que el ministerio rector de la Cultura no lo ha sido tanto», agregó Rojas.

Gustavo Rojas manifestó que le gustaría ver como la ministra hace más pública y evidente su ayuda al sector.

«La conclusión que saco es que hay un absoluto desconocimiento por parte del gobierno de la actividad teatral», añadió el actor.

Las medidas serán graduales y dependen del comportamiento de los casos y de ser necesario se implementarán restricciones nuevamente. El 11 de mayo se evaluará si hay más cambios.

«Un 20% de las personas que viven en mi casa conservaron un trabajo. Se debe mencionar que yo y otros colegas dependemos de los teatros», comentó la actriz Flor Urbina.

Urbina dijo que prefiere no poner en riesgo la salud de ella y de su familia.

«Debemos buscar otras actividades para hacer. Hay cientos de niños que quieren recibir un curso de teatro, títeres, entre otros. Se puede hacer virtual. Si se está abriendo poco a poco me parece prudente, pero además necesario», dijo Urbina.

El actor Álvaro Marenco Marrocchi compartió un vídeo en sus redes y dijo: «Desde antes de la pandemia hay un completo silencio por parte de la ministra de Cultura y sigue habiendo más ahora porque me imagino que el coronavirus afecta las neuronas».

En un comunicado de prensa del Ministerio de Cultura y Juventud resaltaron que el sector artístico, las artes escénicas y sus espacios de presentación necesitan condiciones para una operación funcional y sostenible que no son factibles en la fase de contagio del COVID-19 que aún transita el país.

También comentaron que solo es posible trabajar bajo condiciones estrictas y controladas en garantía de la seguridad de los espectadores, de los actores, el equipo de producción y de toda la sociedad.

Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, indicó en el comunicado que “abierto este nuevo marco por parte de la Presidencia y del Ministerio de Salud, nuestro Ministerio de Cultura y Juventud, trabajará con la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para avanzar con los sectores, el proceso de la generación de protocolos específicos, según su tipo de centro de trabajo, actividad o servicio”.

A este momento se envió una lista de consultas al Ministerio de Cultura y Juventud, pero al cierre de la nota no había respuesta.