Le negaron la prueba hasta cuando Salud ordenó seguimiento

Guarda de hospital la mandó a hacer fila con los casos ajenos al Covid-19

Redacción – Tras negarle tres veces la prueba para detectar el Covid-19 por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una joven tuvo que pagar aproximadamente ₡200 mil en consulta privada y dio positivo.

La joven habló con Semario Universidad y les indicó que este 14 de abril le entregaron los resultados en el laboratorio privado, donde salió positiva por Covid-19.

De acuerdo con el medio, a la paciente ni siquiera la dejaron ingresar al Hospital San Juan de Dios al indicar que tenía síntomas.

Primera negación de prueba

Además, les comentó que, desde el 22 de marzo tenía dolor de garganta, fiebre y tos seca, por lo que fue al San Juan de Dios.

Ahí fue cuando el guarda del centro médico le dijo que esos no eran los síntomas y que tenía que hacer la fila de los casos normales.

Segundo rechazo

Luego de vario rato, se fue para el EBAIS de Ciudad Colón, donde un médico la llamó «ignorante» por decir que tenía los síntomas y requería el examen.

Además, le dijeron que no le iban a hacer la prueba porque era una «gripe común» y le recetaron acetaminofén, jarabe para la tos y la mandaron para la casa.

No obstante, sus síntomas empeoraron y se sumaron otros para el 31 de marzo, al padecer fatiga, diarrea, problemas para respirar y pérdida del olfato.

«En el Ebais me hicieron el protocolo para atenderme, pero cuando me vio el doctor me dijo: ‘Es que la gente ahora cree que todo es Covid-19. ¿Usted es ignorante o qué?, vaya y se mete a la casa'», fue el relato de esta paciente para Semanario.

Tercero

Tras el reporte del hospital privado, el Ministerio de Salud la incluyó a ella como un caso sospechoso y tenía que mantenerse aislada.

En la denuncia interpuesta ante la Contraloría de Servicios de la CCSS, ella cuenta que, el lunes 13 de abril, se fue hacer la prueba como parte del seguimiento que le pedía el Ministerio de Salud como sospechosa.

Empero y para su sorpresa, el EBAIS le volvió a negar la prueba, por lo que tuvo que pedir a funcionarios del Ministerio que intervinieran y finalmente accedieron.

«Quiere decir que ya llevaba 15 días enferma y me da miedo pensar que soporté esta enfermedad sola, pero ahora también tengo el temor de haber contagiado a mi familia y a mi novio», dijo la paciente a ese medio.

Posición de las autoridades

Sobre este caso, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, indicó que un guarda de seguridad no puede definir quién es caso sospechoso y quién no, pero los médicos sí.

«Los criterios de si se realizan la prueba o no, han ido evolucionando. (…) El médico puede tomar la decisión y ahí se abre la puerta para esa flexibilidad. Si bien estos casos hay que revisarlos y tomar las medidas para que los usuarios sean diagnosticados, la inmensa mayoría del personal están ahí para atender a los usuarios, para diagnosticarlo y tratarlo», dijo.

En términos generales, el jerarca no se refirió a lo rechazables que son estos casos donde una paciente estaba en riesgo, ni indicó si habrá investigación como en el caso de la Clínica Marcial Fallas.