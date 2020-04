Redacción– Ante la situación de salud que vive Costa Rica y el mundo, diferentes comercios están buscando alternativas para que los consumidores puedan continuar realizando compras desde la comodidad y seguridad de sus hogares.

Uno de las sitios de compra virtuales recién lanzados es el de Line Up Rewards (shop.lineuprewards.com), y a través de él, se le ofrece a los consumidores la posibilidad de adquirir productos de marcas de moda como son MANGO, Gap, Old Navy, Women’Secret, Adolfo Dominguez, Max Mara, Pedro del Hierro, Cortefiel, Banana Republic y Springfield.

“Nos caracterizamos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera oportuna y esto es un reflejo de nuestra visión. Queremos darle a los consumidores la posibilidad de seguir adquiriendo sus productos favoritos sin tener que salir de casa”, comentó Andrea Rojas, Gerente de Mercadeo de estas tiendas.

Además de hacer compras fáciles, quienes utilicen el sitio web Line Up Rewards obtienen beneficios como:

● Las entregas se hacen donde el cliente desee, o puede recogerla en los Pick Up Stations, disponibles en los centros comerciales Avenida Escazú y Terrazas Lindora.

● El envío es gratis para las compras mayores a ¢50.000 en las marcas de moda.

● Por cada compra, se pueden acumular puntos a través del programa de fidelización de clientes Line Up Rewards, los cuales podrán ser utilizados para pagar una futura compra .

● Se realizan envíos a cualquier parte del país.

● Los miembros del programa Line Up Rewards recibirán promociones especiales a través de sus correos electrónicos.

“También, considerando las restricciones del Gobierno para proteger a la población y entendido las diferentes posibilidades y situaciones de nuestros clientes,

ampliamos los plazos de devoluciones a 60 días, por lo que los miembros de Line

Up Rewards se garantizan la funcionalidad y efectividad de cada compra”, explicó

Rojas.

Desde esta plataforma, el cliente puede adquirir prendas y accesorios para bebés, niños y adultos. También se podrán comprar tarjetas de regalo que funcionan como obsequios.

Con el programa de lealtad, Line Up Rewards, los clientes acumulan un cash back de un 5% del total de compras en las tiendas de moda.

Adquiera productos para el hogar y oficina. Crate and Barrel reconocida tienda de artículos para el hogar y oficina, también se suma a las marcas que tiene habilitada la opción para realizar compras en línea.

Desde el sitio web www.crateandbarrel.co.cr los clientes pueden elegir sus productos favoritos y recibirlos en la dirección que indiquen.

La tienda virtual ofrece distintas líneas de mobiliario moderno, productos de decoración y artículos para el hogar, Crate and Barrel también forma parte de las tiendas asociadas al programa Line Up Rewards y le permite a los consumidores acumular un 3% de cashback sobre el monto total de las compras realizadas en Crate and Barrel.

Estos puntos son canjeables en cualquiera de las tiendas pertenecientes al programa de lealtad. La membresía Line Up Rewards se ofrece de forma gratuita en cualquiera de los

comercios.

Para más detalles de las marcas, productos disponibles y servicio de envío, puede visitar los sitios web shop.lineuprewards.com o bien www.crateandbarrel.co.cr y conocer todos los detalles.