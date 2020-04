Nuestro país reporta 669 contagiados

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que si alguna persona debe salir de su casa en busca de trabajo, debe hacerlo con mucho cuidado.

Salas es consciente que muchos ticos debe salir todos los días de sus casas, con la misión de llevarle el sustento necesario a sus familias.

Ante esa situación, el ministro le pide a los trabajadores acatar las medidas sanitarias de prevención y así evitar contagiarse del Covid-19.

Costa Rica ha realizado una gran labor contra el coronavirus y este 21 de abril, solamente se reportaron siete casos nuevos y así alcanzar 669 en todo el país.

Ese panorama ha provocado que las autoridades le pidan a la población no bajar la guardia y recordar que el #Quedateencasa sigue vigente en la nación.

Daniel Salas le envió un mensaje a los trabajadores y todos los costarricenses, con la misión de que se mantengan alerta en la lucha contra el Covid-19.

«Hemos hecho las cosas bien, el país ha logrado no tener una cursa exponencial hasta el momento, pero yo insisto que estamos caminando en un camino muy frágil.

Así que si no tomamos las medidas en el nuevo camino, que estamos en medio de una pandemia por Covid-19 y que no puede ser sumido como una vida que podemos retomar las actividad como siempre nos habíamos acostumbrado.

Vamos a ir habilitando progresivamente, observado el comportamiento en la curva epidemiológica. Algunas unidades con distanciamiento, con medidas rigurosas de higiene, con protocolos estrictos y supervisados desde cada sector.

El virus no se ha ido y podemos no poder hacer borrón y cuenta nueva. Muchos países están siendo sumamente afectados. Las personas se están muriendo masivamente, donde ya no se les puede dar esa respiración asistida.

En Costa Rica lo hemos hecho bien. El #Quedateencasa sigue estando vigente. Si debemos salir a buscar trabajo en forma de sustento, tenemos que hacerlo bajo mucho cuidado».

Las autoridades de salud ya reportan 150 personas recuperadas del coronavirus, que lograron vencer a la pandemia tras varios días de lucha.