Redacción. Defender a la Caja Costarricense del Seguro Social es una de las principales prioridades que definieron los diputados de oposición al darse cuenta que requiere más recursos para enfrentar la crisis del Covid-19.

“Con las mangas arrolladas todos estamos obligados a dar un paso al frente en la búsqueda de soluciones para resolver, entre otros, el serio problema financiero de la CCSS”, aseguró Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional.

Por su parte, Franggi Nicolás, diputada de Liberación Nacional. dijo que ella estaba dispuesta a defender la institución y sacarla adelante.

«Ya basta de la voracidad de algunos, de desmantelar el Estado Social de Derecho que forjaron nuestros padres fundadores», destacó.

Agregó que la CCSS no puede tocar fondo, ¿dónde están las prioridades de este Gobierno? si la situación financiera de la Caja se agravó con la pandemia, antes de pensar en un tren eléctrico, que no me cabe la menor duda que es importante pero no urgente, debemos pensar primero en la salud de los costarricenses.

LEA MÁS: «Yo le dije a La Caja: no hay plata» dijo Alvarado sin saber que tenía micrófono abierto

«La CCSS no distingue entre ricos y pobres, no mira clases sociales. Por eso, como ciudadana y como Diputada de la República le exijo seriedad a este Gobierno para que presente de inmediato un plan de pagos a la CCSS y establezca una mesa de trabajo para plantear propuestas y soluciones que la rescaten», destacó.

Wálter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional, dijo se debe defender a la Caja y darle sostenibilidad fortaleciendo la parte administrativa y que no la estén utilizando para los negocios y para campaña política.

Todo se suscita tiempo después de que el directivo de la CCSS, Mario Devandas, denunciara que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central mencionaran en una reunión que no había nada que hacer para salvar las finanzas de la Seguridad Social.