Redacción. Las congresistas de oposición: Franggi Nicolás y Yorleny León «celebraron» que la Contraloría General de la República hayan abierto una investigación contra Luis Guillermo Solís por el hueco fiscal de 600 mil millones de colones.

Nicolás aseguró: «Para verdades el tiempo».

«Hace 6 meses, la Contraloría impuso sanciones por el Hueco Fiscal, no solamente a Rocío Aguilar, ex Ministra de Hacienda de esta administración, sino que también en contra de Helio Fallas y tres funcionarios más. En ese momento, como Diputada de la República mostré mi indignación y le pedí explicaciónes a la CGR, solicité me indicaran las razones por las cuales se había excluido al expresidente Luis Guillermo Solís de estas sanciones. Dichosamente, hoy la CGR emitió una nueva resolución en la que decide incluir a Luis Guillermo Solís».

LEA MÁS: C ontraloría ordena investigación contra Luis Guillermo Solís por hueco fiscal

La congresista, Yorleny León, dijo que si bien Helio Fallas es el principal responsable del lamentable y vergonzoso hueco presupuestario, porque era el máximo jerarca de Hacienda, además firmó el presupuesto y se mostró en todo el proceso negligente, la irresponsabilidad del expresidente Solís no puede quedar en la impunidad.

«Su oportunismo político claramente lo llevó a ocultar deliberadamente la verdadera situación fiscal del país y falsamente venderse ante la opinión pública como un “héroe”, cuando su actuación fue todo lo contrario, ya que decidió dejar de lado el interés público, para sacar réditos electorales que ayudaran a su partido político a ganar las elecciones», destacó.

El 20 de mayo del año pasado con 40 votos a favor y nueve en contra, la Asamblea Legislativa aprobó pedir a la Contraloría que a Solís se le impida ocupar un cargo público por cuatro años.

Por su parte, Jonathan Prendas, diputado de Nueva República, aseguró que la decisión de la Contraloría reafirma la seriedad de las denuncias que hicimos en la comisión de control de ingreso y gasto público.

«Lo dijimos al dirigir la investigación contra las actuaciones de Solís, de dos ministros de Hacienda, de una viceministra de esa cartera y de varios funcionarios administrativos: el gobierno PAC es sospechoso de maquillar el presupuesto, algo que colocó en severo riesgo el pago de la deuda que tiene el país y su credibilidad en los mercados internacionales», destacó.