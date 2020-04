View this post on Instagram

Riña entre bandas de privados de libertad en cárcel de Puntarenas provocó heridos. La Policía Penitenciaria controló sin necesidad de que interviniera la Fuerza Pública, que llegó en labor de apoyo. Producto de los dos hechos, siete policías resultaron con golpes (tres fueron remitidos al hospital), así como cinco privados de libertad (uno conducido al centro médico).