Minor Araya Salgero

Hoy 23 de abril, la Sección de Homicidios del Organismo de investigación Judicial (OIJ) ejecuta un allanamiento en la localidad de Purral, Goicoechea. Hace unos 20 años, un director del OIJ afirmaba que, la Policía Municipal de San José (PMSJ) difícil resultaba, llegaría a allanar una vivienda…

Si bien seis policías municipales hoy marcan a la historia demostrando entre otros aspectos, valor y sobre todo, confianza en la institución que inmejorablemente representan, el objetivo siguiente es revisar, corregir para ser un mejor equipo y así, servir mejor a su unidad, a su institución y con esto, al país.

Dos grandes y poco amigables perros Terrier eran los difíciles objetivos centrados en los municipales; no es para menos, la PMSJ tiene más de 25 años de tratar muy bien con caninos. Muy entendible, por tanto, la decisión y selección de la Sección de Homicidios.

«Cualquier error es fácilmente criticado pero, cualquier error policial debe ser doblemente criticado, como doblemente delicada e importante es aquella función estatal»

Ahora bien, por tener grandes amigos en ambas partes que hoy – sigo enfatizando – compartieron, confiando algo más que vital información judicial, debo hacerles ver lo siguiente:

Se hace bien al apostar por la especialización en la función policial. La PMSJ tiene una amplia experiencia en temas de manejo de caninos.

Una formación de entrada primaria tiene requisitos técnicos que, en buen principio, no se deben violar; hacerlo, compromete la vida humana. Lamentablemente, en este caso hay una violación.

Prioridades tácticas: ¿Dentro de este contexto, qué tipo de amenaza representa más riesgo a la integridad física del agente de cumplimiento de la ley, el perro o el sospechoso? La prioridad táctica, parece que fue afectada.

En tácticas, confiar el proceso de rompimiento en equipos no conocidos, puede fracturar la punta psicológica del elemento de entrada. Esto es muy riesgoso.

Ingresar por conducto de la Fuerza y la Violencia a una estructura desconocida demanda del operador SWAT algo más que valor y determinación, requiere de efectos especiales. ¿Por qué no jugar con el iris y la pupila, por qué no jugar con las células fotosensibles de la retina del ojo…? ¿Por qué no interrumpir el fluido en los canales semicirculares del oído…? Es definitivo, hace falta equipo material y técnica de supervivencia policial.

Y ustedes, estimados lectores, deben preguntarse ¿Qué le permitió a este tipo, conocer y percibir tanta cosa en este allanamiento; uno que fue ejecutado a las 06:00 horas…?

Hay mucho más, y son aspectos muy positivos. Gracias a la intervención de este equipo, altamente motivado, de municipales, no solo se alcanza el objetivo secundario – así debe calificarse – (contener y controlar dos temibles animales) también se detienen a los peligrosos sospechosos de un homicidio.

Al igual que el mejor equipo táctico del mundo, lo que hoy nos regala la experiencia, debe ser modelo para la autocrítica y el mejoramiento continuo ya que, nadie ni nada es perfecto.

La humildad y gran empuje de este equipo de tácticas de la PMSJ no es realmente nuevo para mí; a finales de los 90’s su Dirección solicitó al OIJ apoyo técnico a efecto de concretar su creación y consolidación oficial de la mano del Servicio Policial de Intervención inmediata (SPII). No se pudo pero hoy – vuelvo a reiterar – (más de dos décadas después) aquella buena y longeva idea, parece esta vez, estar llegando a buen puerto. ¡Claro, no puedo dejar pasar esta gran razón para hacer denotar esa loable intención de estos buenos funcionarios públicos!

Por supuesto, algo olvidaba. Por razones obvias de seguridad, hay aspectos en este imperfecto comentario sobre los cuales, únicamente doy «pinceladas». No debo entrar en detalles técnicos pero sí espero, con la mayor de las confianzas, que nuestros amigos policías descifren y decidan sobre aquellos no menos importantes jeroglíficos con mensajes, en cada uno, implícitos.

A seguir trabajando duro, como hasta ahora lo ha hecho la Policía Municipal de San José; con honestidad, valor, confianza y determinación. Se les respeta mucho.

