Su perro fue sometido a cirugía

Asegura que la ambulancia viajaban cuatro oficiales

Redacción – Una mujer vecina de San Rafael de Alajuela, identificada como Diva Elena Montero, denuncia un acto cruel que tiene a su perro entre la vida y la muerte: asegura que un policía le disparó, el jueves anterior, a su amado Zeus, un perro muy dócil.

«Esto no puede quedar así, él es miembro de nuestra familia, es parte de nosotros y no saben el dolor y la angustia por la que estamos pasando… no se lo deseo a nadie», resaltó Montero al relatar la historia.

Montero comentó a AMPrensa.com que ya se encuentran con los trámites respectivos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer la denuncia e iniciar con el proceso judicial.

Ella hizo una publicación en redes sociales, donde comentó que frente a su casa pasó una patrulla con cuatro policías, tres hombres y una mujer, cuando aparentemente uno de los oficiales masculinos disparó contra su perro sin ninguna razón.

Por esa razón, Montero pidió a todos sus vecinos de Calle La Ambulancia en San Rafael de Alajuela, que tengan cámaras de seguridad, que le colaboren con el vídeo para poder identificar la supuesta patrulla donde viajaban los oficiales, según ella comentó.

«El oficial disparó, salió corriendo y se montó en la patrulla estando esta en marcha y solo gritaba ‘no cierren la puerta, jalen jalen’… y se dieron la fuga», escribió la alajueleña en su red social.

Estado de salud de Zeus

Producto del disparo, ella y sus familiares trasladaron a su mascota querida a una clínica veterinaria para que un profesional le sustraiga la bala que entró en el cuerpo de su perro.

«Él es noble, dócil, amable, es como un bebé, no merecía esto», fueron las palabras de Montero para describir a Zeus.

Tras llevarlo donde un profesional veterinario, determinaron que debía ser sometido a cirugía para la extracción de la bala.

Ahora Zeus permanece en observación a la espera de recuperarse del disparo y de la cirugía que le realizaron este jueves en horas de la tarde, según comentó a AMPrensa.com.

«Zeus se encuentra en cuidados de recuperación, esperando en Dios que se recupere y salga de peligro», indicó Montero.

Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal propone de tres meses a un año de cárcel a quien cause un daño a un animal doméstico o domesticado.

Con respecto al caso, AMPrensa.com consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al OIJ para obtener información oficial de las autoridades.

En respuesta a las consultas, el MSP indicó que se pusieron en contacto con la dueña de Zeus y le sugirieron formalizar la denuncia vía administrativa para proceder con la investigación.

«Hemos además recopilado la información pertinente a lo interno para remitir el respectivo informe y hemos colaborado en lo pertinente», indicó el vocero del MSP, Carlos Hidalgo.

El OIJ no tiene una unidad especializada en atender crueldad animal, pero sí trabajan arduamente para atender los casos de crueldad de forma paralela con el resto de procesos.