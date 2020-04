Redacción- Con el fin de conocer qué tanto se han modificado los hábitos durante las últimas dos semanas por la emergencia del COVID-19, Grupo Mersa llevó a cabo un estudio en una muestra de 393 costarricenses para conocer sobre el consumo de algunos grupos de alimentos, bebidas y suplementos nutricionales para reforzar el sistema de defensas de cara a la cuarentena.

“El estudio pretende acercarnos a información que permita identificar algunas prácticas que los costarricenses hemos estado realizando.

Esto a su vez favorece la discusión y evidencia aspectos del estilo de vida durante el distanciamiento social que podrían ser mejorados en las próximas semanas”, comentó Aida Castro, presidenta de Grupo Mersa.

¿Ha cambiado su dieta durante la cuarentena?

Según dicho estudio, el 62% asegura que la ha incorporado cambios en su alimentación durante esta cuarentena y el 69% cree que los cambios que ha realizado son positivos. Destaca el hecho de que un 38% decidió incorporar suplementos nutricionales y la mayoría ha optado por la agregar más vitamina C, frutas y vegetales.

Al consultarles si identifican algunos alimentos clave en el fortalecimiento de su sistema de defensas, el 30% mencionó las frutas, el 23% indicó que vegetales y verduras, un 11% la carne y el pollo y un 10% los jugos como el de naranja como los principales alimentos que ayudan con el sistema inmunitario.

En consecuencia, queda claro el papel que juegan las frutas y vegetales para este propósito, pues provocó que un 28% haya incrementado su consumo. El 62% asegura que mantuvo igual el consumo, versus un 10% que lo disminuyó.

Esto quiere decir que un 90% de la muestra está consumiendo igual o más frutas actualmente. Esta misma relación se mantiene con respecto al consumo de vegetales y pescados.

El 25% indicó que aumentó el consumo de vegetales, un 63% lo mantuvo y un 12% lo disminuyó. Por otra parte, el 22% aumentó el consumo de pescado, el 64% lo mantuvo y un 14% lo disminuyó.

Un dato que llama mucho la atención es que el 48% de los encuestados aseguró haber aumentado el consumo de líquidos, un 41% lo mantuvo, mientras un 11% más bien lo disminuyó.

En el caso de lácteos, hubo un aumento de un 19%, el 41% indicó que mantuvo el mismo consumo y un 11% los disminuyó. Además, un 20% indicó que incrementó el consumo con alimentos con fortificaciones de vitaminas y minerales. El 73% indicó que lo mantuvo y solo un 7% lo disminuyó

Dulces, postres, snacks y frituras

En relación con el consumo de dulces y postres, un 30% de los encuestados indicó que aumentó su consumo, un 38% los mantuvo y un 31% los disminuyó, mientras en el caso de los snacks, un 34% indicó que disminuyó su consumo, el 26% lo aumentó y el 40% aseguró mantener el mismo consumo. Curiosamente, el 42% indicó que disminuyó el consumo de frituras, el 45% lo mantuvo, mientras el 13% lo aumentó.

¿Ha decidido incorporar suplementos nutricionales para favorecer el sistema?

Un 38% de la muestra indica que ha incorporado suplementos nutricionales para fortalecer su sistema de defensas, entre ellos evidencian un mayor consumo es la vitamina C (34% de las respuestas).

No obstante, un 12% mencionó consumir multivitamínicos, que generalmente incluyen vitamina C, lo que podría interpretarse que al sumarlos alcanzaría un 46% de consumo de vitamina c, mientras un 12% optó por los probióticos, un 12% consume Omega 3, un 11% opta por antioxidantes y un 10% refuerza con vitamina D

¿Cómo auto percibe su nivel de estrés actual? El 45% indica que es alto, el 50% normal y un 5% bajo.

Actividad física y sol y descanso

¿Acostumbra aún en estos días realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal? El 57% indicó que no ha hecho ni la recomendación mínima en estos días, mientras el 43% indicó que sí lo ha logrado. Sobre la práctica de actividad física, ahora que está en casa, el 48% indicó que durante estas dos semanas ha reducido la actividad, un 35% la mantuvo y tan solo un 18% asegura haberla aumentado.

¿Procura exponerse al sol todos los días como una forma de obtener vitamina D? El 37% dijo que a veces lo hace, el 30% asegura que todos los días y un 33% no lo hace.

¿Logra dormir de 7 a 9 horas cada noche? El 56% dice que sí, el 27% a veces y el 17% no. En cuanto a si considera que despierta descansado luego de la noche de sueño, el 48% dijo que la mayoría de las veces, el 34% señaló que a veces, un 12% pocas veces y un 6% dijo que casi nunca.

El estudio presenta datos al 95% de confianza con un error de un 5%, estadísticamente es válido para la población del GAM de CR en adultos de más de 18 años. El 46% corresponde al rango de de 31 a 50 años, un 33% a personas con más de 51 y un 21% a adultos de 19 a 30 años. 69% son mujeres y 31% son hombres.