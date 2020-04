Redacción-La actriz Itziar Ituño ha informado en las redes sociales que ha dado positivo en el test del coronavirus.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil”, ha explicado desde su cuenta de Instagram en una fotografía donde se muestra enferma pero sonriente.

Ituño, conocida alrededor del mundo como la inspectora Raquel Murillo de La casa de papel, reconvertida en amante del profesor interpretado por Álvaro Morte, ha querido aprovechar este revés de salud para concienciar a sus dos millones y medio de seguidores:

“Esto no es tontería, sed conscientes, no lo toméis a la ligera , hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.

Fuente lavanguardia