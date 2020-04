Lanzarán un especial de televisión para apoyar las medidas contra Covid-19

Redacción– Lady Gaga y la organización benéfica Global Citizen recaudaron 35 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus Covid-19.

¡Eso no es todo! Lanzarán un especial de televisión One World: Together At Home, para apoyar las medidas contra el coronavirus con invitados como Paul McCartney, J Balvin, Maluma y Billie Eilish.