Redacción. La periodista, Lucía Pineda, aseguró que Daniel Ortega volverá a salir a la luz pública en los próximos días días y «hará el show del resucitado».

«Para quienes preguntan Daniel Ortega está en su eterna cuarentena. Ortega es el último en todo. Si el acto era a las 2:00 p.m, llegaba a las 5:00 p.m. Como candidato era el último en inscribirse. En estos días saldrá y hará el show del «resucitado». Esa película ya la hemos visto.

Dicho comentario lo publicó minutos después de que la periodista costarricense Glenda Umaña publicara que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, «podría haber estado en el Hospital CIMA, en Costa Rica, hace unas semanas».

Según la comunicadora, el mandatario se habría practicado una gastroscopía antes de regresar a Managua.

Umaña indicó que Ortega tiene más de 20 días de no tener apariciones públicas, no se sabe nada de él y no asistió al homenaje del diputado fallecido y cercano amigo suyo, Jacinto Juárez.

Sin embargo, según confirmó AMPrensa.com, en la Dirección General de Migración, Ortega no ha llegado a Costa Rica desde que no volvió a salir a la luz pública el pasado 12 de marzo y se especula de una enfermedad e incluso la muerte.

Daniel Ortega es el único mandatario iberoamericano que no ha hecho apariciones en público desde que inició la pandemia del Covid-19 y su último avistamiento fue, en una reunión virtual de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana.