Redacción- Una joven madre y su hija están viviendo un calvario, luego de que se viralizará un vídeo donde se aprecia a la adulta botando la comida que le dieron del Ministerio de Educación Pública.

La señora se identificó como Vanessa y habló con AMPrensa.com sobre lo que sucedió la mañana de este lunes, 20 de abril.

Vanessa comentó que ella conoce el valor de la comida, pero que vivió un episodio en el colegio que hizo que entrará en un momento de cólera y explotó botando los alimentos.

«En la primera entrega de la comida yo y mi hija fuimos al colegio de La Suiza a recoger los alimentos que los necesitamos, pero ella no andaba con el uniforme y había muchas personas en la fila. Por ello, le pedí al guarda que me dejará a mí recoger los alimentos para no exponer a mi hija, él me dijo que solo podía recogerlos los padres con dictamenes médicos de los hijos», comentó.

Seguidemente añadió que a la hija le prestaron una blusa del colegio y gracias a Dios pudo entrar a recoger los alimentos.

En una condición similar estaban otros 10 padres de familia que solo portaban una carta con la copia de la cédula de los estudiantes, pero no les entregaban la comida. Por ello, cuando se cercó el camión de la fruta, ella al ser la vocera de los padres le dijo al chofer que porqué no les daban a ellos que necesitaban y no podían recogerlos por que los estudiantes no estaban y era injusto.

Vanessa señala que el conductor dijo que él no se metía en esos problemas y eso motivó que ella y otras señoras agarraran como tres bolsas de frutas que les correspondían.

En la segunda entrega de alimentos de este lunes, su hija se acercó al centro educativo y en apariencia la directora le dijo que no le iba a entregar los alimentos porque era la hija de la señora que se robó las bolsas en la primera entrega, cosa que Vanessa se desliga porque fueron varios padres.

Después de intervenir un profesor, la directora en apariencia cede y le entrega la comida a su hija, quien sale lllorando del liceo por la verngüenza que sintió al ser rechaza incialmente.

«Cuando yo veo a mi hija llorar, ella me explica lo que sucedió con la directora. En ese momento, me bajo del carro con los alimentos y le pido al guarda poder entrar para hablar con la directora y así entregarle la comida que le estaba negando incialmente a mi hija. El guarda no me dio autorización y en un momento de reveldía o de indignación, fue cuando empecé a botar la comida», afirmó Vanessa.

La joven madre confirmó que se siente muy afectada por lo que ha pasado y que conoce el valor de la comida, y que si tiene que caer la justicia divina en ella que le caiga pero se sintió incomprendida por parte de las autoridades educativas.

También manifestó que pide disculpas a todo el país por lo sucedido, y que se encuentra muy arrepentida.