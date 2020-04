Las secuelas de Black Panther y Capitana Marvel ya tienen fecha oficial de estreno

Redacción- La prestigiosa compañía de comics y películas de superhéroes, Marvel, dio a conocer este viernes las modificaciones a la calendarización de sus películas.

Empezando por el caso de Black Widow, la cual tenía su fecha de estreno original para el próximo mes de mayo, pero ante la pandemia del Covid-19.

El filme protagonizado por Scarlett Johansson llegará a las salas de cine el próximo 6 de noviembre, con la esperanza de que la situación global este mejor que en la actualidad.

Por lo cual durante todo el 2020 Marvel solo publicaría una película, cuando originalmente tenían entre planes dos estrenos.

Debido a que justo para el penúltimo mes se tenía planeado el estreno de Eternals, largometraje que los fans esperaban con grandes ansias.

El mismo fue recalendarizado para febrero del siguiente año, por lo que con el nuevo ajuste tanto 2021 como 2022 tendrían tres películas de Marvel Studios.

No obstante, la llamada “Casa de los superhéroes” no se pronunció con respecto al futuro de series como la de The Falcon and the Winter Soldier y Wanda Vision.

Estas son de las primeras que se encuentran planeadas para publicarse por medio de la plataforma de Disney+, pero no se dio a conocer si sufrirán o no algún cambio en su fecha de estreno original.

Mientras que películas como Black Panther 2 y Capitana Marvel 2 ya cuentan con fecha de salida, aspecto que hasta el día de hoy se manejaba como pura especulación.

Nuevo calendario de películas