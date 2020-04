Agradeció a Dios porque no todos logran salir vencedores de esto

Redacción-Una médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de apellido Esquivel celebró haber superado el Covid19.

La joven obtuvo el resultado de su segunda muestra negativa, tras haber pasado 20 días en cuarentena y someterse a dichas pruebas que considera horribles.

«No les puedo explicar mis lagrimas de felicidad apenas me dijeron, no saben la sensación de abarazar a mi madre de nuevo y sentir las manos de varios vecinos quienes me han apoyado en todo este proceso. Se los juro fue como volver a la vida», comentó.

Señala que Dios es bueno y que puede ver lo bendecida que había sido.

“Por ratos dure del plan de Dios y se me hacía difícil entender el motivo, pero de verdad que Dios es bueno y aún en mis dudas él me sostuvo. Hoy gracias a Dios estoy sana de nuevo y soy mil veces más agradecida que antes. No saben cuánto he aprendido esto a pesar de que fue muy difícil una enseñanza, una lección, una bendición porque no todos logran salir vencedores de esto”, concluyó.

A este martes, el Ministerio de Salud informó que ya son 24 las personas que han superado el coronavirus.

De este pasado lunes a este martes, en un día, se registraron seis casos más de personas recuperadas.

Este dato, para las autoridades de Salud «se convierte en un mensaje esperanzador en medio de la atención de la emergencia».