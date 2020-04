Redacción – El médico de una clínica privada en Liberia es el segundo caso recuperado por Covid-19, luego de que ayer fuera dada de alta una enfermera en Alajuela.

«Hola, ya me encuentro junto a mi familia, completamente recuperado. Quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron durante mi diagnóstico y aislamiento, gracias por estar pendientes y siempre mantenerme en sus oraciones.

«Aún más agradecerle a los que de buena voluntad y solidariamente me brindaron una comida, o a los que me ayudaron a comprar diarios para mi y mi familia.

«Esta pandemia ha evidenciado lo peor y lo mejor del ser humano, desgraciadamente experimenté ambas situaciones y dichosamente prevaleció lo bueno y solidario en las personas cercanas», destacó en el paciente en la página del Hospital San Rafael Árcangel.

El médico dijo que «para los que estén mal informados me contagié haciendo mi orgulloso trabajo, no fue de paseo y gracias a todos los protocolos de seguridad y de higiene del pernal y de todas las áreas de trabajo dichosamente no infecté a nadie más. Estoy listo para regresar y poder ayudar a todo el que me necesite».

Guanacaste registra 2,7% del total de los 483 casos reportados con esta enfermedad hasta el momento.