Más de mil familias dependen de la minería en Abangares

Redacción – El sector minero de Abangares pasa malos ratos por el Covid-19 y coligallero afirma que el oro ha perdido su brillo por culpa de la crisis.

Abangares es conocido como el cantón minero de Costa Rica, ya que desde hace más de 100 años se explotan sus montañas, que poseen en su interior el metal precioso.

En la localidad pampera más de mil familias dependen de la minería, que es sin dudas la labor estrella de este pueblo que se caracteriza por la humildad de su gente.

La crisis ha golpeado fuerte a los que arriesgan sus vidas para extraer el oro. Dicha labor es uno de los sectores económicos que presenta grandes pérdidas a nivel nacional.

Esa situación ha generado que en la población, que depende de la minería viva momentos de zozobra y preocupación.

La caída en la demanda del metal precioso es muy grande, tras el cierre de los principales mercados del oro producido en el cantón guanacasteco.

Los compradores particulares han dejado de adquirir el oro para su comercialización. La prioridad de los mismos es conseguir productos de primera necesidad para sus familias.

El precio del oro está muy alto pero de nada vale, ya que no lo pueden vender por la crisis del coronavirus que se vive el país y el mundo.

AMPrensa.com conversó con el minero, Deyver Ruiz, quien contó de la difícil situación que se vive en el cantón de Abangares.

«Uno como minero debe hacer múltiples esfuerzos, acá no hay un jefe ni nada, uno va a la mina en busca de llevar sustento al hogar. Pero ahora por la pandemia han pasado varias semanas y no se gana nada.

(Pensativo) Puedo decir que el oro ha perdido su brillo por culpa de la pandemia, es un situación complicada, yo tengo una hija de años y ayudo a mis papás.

El pasado 21 de abril fui a vender dos granos de oro y donde lo compran, me comentaron que no podían comprarlo porque tienen un límite. La mayoría exportan a los Estados Unidos, pero las aerolíneas no están funcionando y por eso, se ha puesto crítica la venta y compra de oro.

Usted va a la mina, pero no sabes si te va a pasar algo. Tal vez moles el oro, pero de nada sirve sino lo están comprando, prácticamente no tiene sentido ir. El oro está caro. Por ejemplo: tres gramos de oro cuentan ₡54 mil y ya con eso uno puede hacerle frente a la semana, pero ante la crisis ahora todo se ha puesto más difícil».

La Sierra, San Juan Grande, San Francisco y entre otras más, son parte de los barrios de Abangares que dependen de la minería en el cantón.

Negocios locales y la Municipalidad de Abangares, se han puesto la mano en el corazón y le han dado una mano a algunas familias. Además, muchos han solicitado el Bono Proteger para poder salir adelante.